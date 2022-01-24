東協廣場移工快打站　接種與用餐混雜荒謬景象

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台中市衛生局表示，為守護移工健康，市府去年12月11日起至今年1月23日止假日期間，於移工出入頻繁的東協廣場開設接種站，協助移工完成兩劑疫苗接種，因接種踴躍，市府現場加派人力發放號碼牌維持秩序，對於人潮影響店家動線，第一時間已向店家致歉，總計開站14天共接種9384人，強化防疫讓周邊店家安心。
東協廣場沿街店面陳姓老闆表示，在東協廣場一樓電梯前設置假日疫苗接種站，單日3小時提供隨到隨打800劑疫苗，假日當天前來施打的民眾相當踴躍，排隊人潮擠滿了中庭，甚至排到商家騎樓前，導致店面完全沒辦法做生意。隊伍無法保持社交安全距離，且原本廣場上的小吃攤販竟還正常營業，因此造成了排隊接種疫苗的民眾與脫口罩用餐的民眾混雜在一起的荒謬景象，店家們想要反應，卻在現場找不到市府人員。
江肇國表示，市府因應疫情開設假日疫苗接種站的立意良善，但是必須事先向場所當地民眾、商家、里長溝通，不應讓大家措手不及，且接種站地點的動線規劃、人力安排都必須更加妥適得宜，尤其東協廣場屬於外籍移工出入熱點，開設接種站應會同勞工局，並派有多種語言的人才在現場幫助協調，或以標語舉牌協助。
江肇國強調，希望日後加開接種站時，切勿再發生如此混亂的狀況，造成施打的對象以及在地商家的困擾。
衛生局表示，東協廣場疫苗接種站提供BNT疫苗，每場次均由衛生所、移民署、勞工局及負責醫療單位派員進駐，現場並配有四國語言通譯人員協助移工填寫資料並回答問題，除衛生所出動6至8名行政人力外，里長及管理中心也派出10名以上保全人員協助現場秩序，另勞工局也派員手持防疫宣導標語於現場走動式宣導，全體動員犧牲假期，全力守護市民及東協廣場店家健康。
衛生局指出，移工在東協廣場出入頻繁，快速幫忙移工完成二劑疫苗接種，對店家工作人員是更大的保障，近期因國內疫情變化，除移工外，國人也會到選擇假日到東協廣場接種疫苗，衛生單位日前已公布該場次採限量及發號碼牌方式辦理，並已於昨日完成階段性任務。