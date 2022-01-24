東協廣場移工快打站　接種與用餐混雜荒謬景象

中市因應疫情升溫而於 22 、 23 日設置假日疫苗接種站，地點包含文心森林公園、樂成宮、家樂福等，而民進黨臺中市議會黨團總召江肇國今 (24) 接獲陳情指出，東協廣場接種站現場缺乏人力、動線混亂，甚至施打疫苗排隊人潮與一旁小吃攤座位區混雜一起。江肇國表示，民眾為防疫而前往接種，卻反而與脫口罩用餐的人潮群聚，將大家暴露在染疫風險中，呼籲市府的接種站應詳加規劃，除完善動線外，須派足人力，避免混亂並減少突發狀況發生。

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台中市衛生局表示，為守護移工健康，市府去年 12 月 11 日起至今年 1 月 23 日止假日期間，於移工出入頻繁的東協廣場開設接種站，協助移工完成兩劑疫苗接種，因接種踴躍，市府現場加派人力發放號碼牌維持秩序，對於人潮影響店家動線，第一時間已向店家致歉，總計開站 14 天共接種 9384 人，強化防疫讓周邊店家安心。

東協廣場沿街店面陳姓老闆表示，在東協廣場一樓電梯前設置假日疫苗接種站，單日 3 小時提供隨到隨打 800 劑疫苗，假日當天前來施打的民眾相當踴躍，排隊人潮擠滿了中庭，甚至排到商家騎樓前，導致店面完全沒辦法做生意。隊伍無法保持社交安全距離，且原本廣場上的小吃攤販竟還正常營業，因此造成了排隊接種疫苗的民眾與脫口罩用餐的民眾混雜在一起的荒謬景象，店家們想要反應，卻在現場找不到市府人員。

江肇國表示，市府因應疫情開設假日疫苗接種站的立意良善，但是必須事先向場所當地民眾、商家、里長溝通，不應讓大家措手不及，且接種站地點的動線規劃、人力安排都必須更加妥適得宜，尤其東協廣場屬於外籍移工出入熱點，開設接種站應會同勞工局，並派有多種語言的人才在現場幫助協調，或以標語舉牌協助。

江肇國強調，希望日後加開接種站時，切勿再發生如此混亂的狀況，造成施打的對象以及在地商家的困擾。

衛生局表示，東協廣場疫苗接種站提供 BNT 疫苗，每場次均由衛生所、移民署、勞工局及負責醫療單位派員進駐，現場並配有四國語言通譯人員協助移工填寫資料並回答問題，除衛生所出動 6 至 8 名行政人力外，里長及管理中心也派出 10 名以上保全人員協助現場秩序，另勞工局也派員手持防疫宣導標語於現場走動式宣導，全體動員犧牲假期，全力守護市民及東協廣場店家健康。