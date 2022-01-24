亞旭群聚案累計確診百人　持續辦理事業單位移工快篩

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鄭市長提及，目前市府針對足跡熱區、移工生活熱區，在大園、三和、蘆竹、桃園車站、中壢車站等處增設社區採檢站進行擴大採檢，全市11個採檢站1月22日至23日共採檢5,972位，僅發現2例確診個案，包括1位亞旭外籍移工、1位舊案匡列者，並無發現其餘社區確診個案。除了目前11個社區採檢站外，桃園區公所將再找2處空間作為社區採檢站的預備地點，大湳八德綜合大樓也會進行設置採檢站的準備工作。
針對移工快篩部分，鄭市長指出，目前桃園合法移工11萬3,000人，配合勞動部公布僱用外籍移工50人以上的事業單位要進行全面快篩，市府會積極協助辦理。經統計，桃園雇用移工50人以上事業單位共297家、總人數4萬3,575人，今日將分別由各工業區服務中心及勞動局發送至各事業單位，並建立通報機制，掌握快篩情況。若快篩後發現陽性個案，請事業單位立刻通知勞動局安排PCR採檢。
鄭市長也說，為擴大移工篩檢，參照去年針對外籍移工健康管理，市府所推動的「固安專案」標準，第二波移工篩檢會擴大將雇用移工20人以上的事業單位 （桃園符合標準者共1,723家、近3萬人）列入採檢。此外，勞動局與勞動部也組織共12組人員對確診移工進行疫調及電話關懷，給予確診及居隔者最大關懷。
鄭市長也談及，遠雄自貿港區69位確診移工中，已有88%完成二劑施打，均為輕症、無症狀，而針對欲施打第三劑及無牌照、逾期居（停）留的移工，將由移民署與勞動局安排施打疫苗。同時針對無牌照、逾期居（停）留的移工，將採取「不通報、不查處、不收費、不管制」的四不政策，希望讓移工多多施打疫苗。鄭市長談到，目前社區採檢站累計採檢人數達5萬9,995位（不包括專案採檢），配合移工快篩計畫，希望落實早期偵測，找出社區潛在病例，持續防堵傳播鏈的形成。