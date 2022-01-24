沒被找討論！福食何時進口？原能會主委：我不知道

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝曉星指出，他沒辦法確定要不要開放，只是做管制而已，以管制立場是「安全無虞」。福島核災以後，台灣每年可以檢測1萬2000件到1萬8000件，2016年後曾被要求增加量能，目前每年可以檢測6萬8000件的檢測量。
國民黨立委葉毓蘭說，她被問到好像馬上要開放福食，謝曉星有沒有期程表？各地衛生局實驗室是否能測出輻射汙染，只有新北、台中、高雄可以，其他都要原能會協助，原能會實驗室是不是準備好了？要為國人食品安全做把關。
民進黨立院總召柯建銘說，檢測量能等到審查衛福部、農委會就知道了，去年可以檢查8萬，若相關經費不要刪，能量會一直增加，未來可以檢測到12萬件。
國民黨立委曾銘宗詢問，蔡政府已經做成決策近期內開放福食，時程是什麼？開放配套措施是什麼？要不要去查廠？日本官方會不會出安全證明？海關進口查驗比例多少？萬一造成損害，要不建立賠償機制？
民眾黨立委張其祿也建議，福食不需要用反日、親日，甚至用政治型態思考，應回到科學依據，如果政府決定開放，要讓消費者有選擇權利，且查廠溯源要很清楚，若有助於加入CPTPP，他也樂觀其成。
謝曉星回應，何時開放福食他不知道，院裡面從來沒找過他，相關食品進口都由原能會管制，源頭管理沒有問題，一直以來都這樣。至於檢測量能要按照柯總召說的，他們量能可能還要再增加。