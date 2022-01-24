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沒被找討論！福食何時進口？原能會主委：我不知道

▲福島食品進口備受討論，原能會主委謝曉星表示，何時開放他不知道，院裡面從來沒找過他。（圖／翻攝自國會頻道）
▲福島食品進口備受討論，原能會主委謝曉星表示，何時開放他不知道，院裡面從來沒找過他。（圖／翻攝自國會頻道）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-24 15:13:41｜2022-01-24 15:16:02

福島食品進口備受討論，立法院今（24）日黨團協商時，國民黨團提出疑問，何時開放福島食品？檢測量能是多少？原能會主委謝曉星表示，何時開放他不知道，院裡面從來沒找過他，目前檢測量能是近7萬件。

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國民黨團書記長陳玉珍說，福島食品茲事體大，涉及全民食安問題，外界質疑蔡政府要日本福食進口，當作加入CPTTP的交換條件，就是犧牲國人健康當作外交籌碼，原能會曾說輻射檢驗量能要增加3倍。

謝曉星指出，他沒辦法確定要不要開放，只是做管制而已，以管制立場是「安全無虞」。福島核災以後，台灣每年可以檢測1萬2000件到1萬8000件，2016年後曾被要求增加量能，目前每年可以檢測6萬8000件的檢測量。

國民黨立委葉毓蘭說，她被問到好像馬上要開放福食，謝曉星有沒有期程表？各地衛生局實驗室是否能測出輻射汙染，只有新北、台中、高雄可以，其他都要原能會協助，原能會實驗室是不是準備好了？要為國人食品安全做把關。

民進黨立院總召柯建銘說，檢測量能等到審查衛福部、農委會就知道了，去年可以檢查8萬，若相關經費不要刪，能量會一直增加，未來可以檢測到12萬件。

國民黨立委曾銘宗詢問，蔡政府已經做成決策近期內開放福食，時程是什麼？開放配套措施是什麼？要不要去查廠？日本官方會不會出安全證明？海關進口查驗比例多少？萬一造成損害，要不建立賠償機制？

民眾黨立委張其祿也建議，福食不需要用反日、親日，甚至用政治型態思考，應回到科學依據，如果政府決定開放，要讓消費者有選擇權利，且查廠溯源要很清楚，若有助於加入CPTPP，他也樂觀其成。

謝曉星回應，何時開放福食他不知道，院裡面從來沒找過他，相關食品進口都由原能會管制，源頭管理沒有問題，一直以來都這樣。至於檢測量能要按照柯總召說的，他們量能可能還要再增加。

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