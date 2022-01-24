人妻尺度大開！陳庭妮手握18禁公仔　釣出胡宇威反應

藝人陳庭妮與胡宇威愛情長跑8年，日前首度認愛，更直接宣布結婚，讓所有粉絲又驚又喜，婚後生活備受關注。昨（23）日陳庭妮婚後在IG首度發文，她跟18禁玩偶合照，胡宇威在底下留言回應了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲朋友家的小木偶讓陳庭妮好害羞。（圖 / 陳庭妮IG）陳庭妮昨日在IG上發文表示「朋友家的小木偶太害羞了。我不敢看」，只見陳庭妮手上的小木偶公仔下半身突起，就像男性的「生理反應」狀態，此外她還放送作鬼臉、搞怪動作，胡宇威看到後也底下留3個哭笑不得的表情符號，小倆口開始不避諱放閃，網友也笑說：「我們看的也好害羞」、「害羞的妮好可愛 」、「害羞的妮妮和小木偶都好可愛啊」、「不可以色色」。 ▲陳庭妮擺出多張搞怪表情。（圖 / 陳庭妮IG）事實上，陳庭妮與胡宇威因合作《真愛趁現在》來電，日前胡宇威規劃在爬山登頂後向陳庭妮求婚，結果天色已晚到停車場才想起來，加上爬到軟腿，整個求婚過程真的變的「跪」在地上。1月13日13點14分，象徵一生一世（1314），陳庭妮在IG寫下「Twogether」，胡宇威IG寫下「To get her」，PO文時間相當甜蜜有巧思。胡宇威謝謝大家祝福說：「我很幸福」，同時也強調陳庭妮目前沒有懷孕。（編輯：薛羽彤）嫁百億富商淡出6年 熊黛林吐豪門婚心聲：閒到迷失自我才剛閃婚！曾沛慈無預警曬「超音照」 網友一看全笑了孟慶而尾牙戰袍超辣！「3部位都看光」 加碼放送大腿根