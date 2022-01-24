終於預約到高端了！陳時中透露：太太和兒子今天下午去打
本土疫情仍不可掉以輕心，各界專家都呼籲盡快接種疫苗，而1922疫苗預約平台也已經重啟，不少民眾踴躍搶打第三劑追加劑疫苗。而包括媒體人周玉蔻，以及陳時中太太等人，之前都傳出預約不到高端疫苗，引發討論。而陳時中今（24）日在記者會上再被問到相關問題，則是透露太太和兒子已經順利預約，今天下午就會去施打。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 15:21:27
為了解決民眾打不到高端疫苗的問題，台北市也加開了提供施打高端疫苗的相關接種站，而陳時中再被記者詢問太太打到高端了嗎，則是笑出聲來，透露太太和兒子已經預約今天下午要去接種，還有揪他一起去，但陳時中還沒預約，而且要開防疫記者會無法分身。
不過陳時中也強調，這兩天就會找時間去打。而被問到是否要呼籲民眾過年不必刻意不返鄉，陳時中則表示維持二級警戒是目前的方案，但每個人對疫情的感受不同，不過基本上「戒慎不恐慌」是目前建議的態度，希望民眾做好個人防疫工作，過年期間減少人擠人，但還是可以放心休假。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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