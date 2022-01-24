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終於預約到高端了！陳時中透露：太太和兒子今天下午去打

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露太太與兒子預約到高端疫苗了。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露太太與兒子預約到高端疫苗了。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-24 15:21:27

本土疫情仍不可掉以輕心，各界專家都呼籲盡快接種疫苗，而1922疫苗預約平台也已經重啟，不少民眾踴躍搶打第三劑追加劑疫苗。而包括媒體人周玉蔻，以及陳時中太太等人，之前都傳出預約不到高端疫苗，引發討論。而陳時中今（24）日在記者會上再被問到相關問題，則是透露太太和兒子已經順利預約，今天下午就會去施打。

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為了解決民眾打不到高端疫苗的問題，台北市也加開了提供施打高端疫苗的相關接種站，而陳時中再被記者詢問太太打到高端了嗎，則是笑出聲來，透露太太和兒子已經預約今天下午要去接種，還有揪他一起去，但陳時中還沒預約，而且要開防疫記者會無法分身。

不過陳時中也強調，這兩天就會找時間去打。而被問到是否要呼籲民眾過年不必刻意不返鄉，陳時中則表示維持二級警戒是目前的方案，但每個人對疫情的感受不同，不過基本上「戒慎不恐慌」是目前建議的態度，希望民眾做好個人防疫工作，過年期間減少人擠人，但還是可以放心休假。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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