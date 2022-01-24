盧秀燕：禁非必要探病　216院所春節照接種

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盧秀燕提到，台中市第三劑目前施打人數已超過50萬人，優於全國平均數；為再提高市民疫苗施打率，市府積極協調接洽院所，台中市農曆過年期間，將有216家次醫療院所，共開設462診次進行接種服務。
盧秀燕指出，台中市府「戰戰兢兢、如臨大敵」，為優先保護較脆弱的民眾，今修正「臺中市因應COVID-19疫情醫院陪探病管理措施」公告，醫院原則禁止探病，住院病人的陪病者以1人為限，而病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙者或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限為2人。
對於12歲以下小朋友未打疫苗，春節期間針對遊樂園業者是否有相關規範，盧秀燕說，目前台中沒有本土個案，原則上讓市民正常活動，如有風吹草動，市府不排除調整相關防疫措施，提醒民眾做好防疫，確保目前情形，平安過好年。另有關昨日中央CDC系統出現台中市1例本土個案，盧說，市府衛生局已與中央CDC聯繫，是系統誤植，今會進行更正。
衛生局長曾梓展說明，醫院感染管制措施再升級，請市民朋友務必配合，避免非必要的探病，如有住院陪病需求者，須出具入院日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明；完成COVID-19疫苗應接種劑次達14天(含)以上，須配合出示紙本疫苗接種卡、健保快易通或數位新冠病毒健康證明等可供檢視的COVID-19疫苗紀錄。
如未能提供COVID-19疫苗紀錄或未完成COVID-19疫苗應接種劑次達14天(含)以上的陪病者，除須提供入院日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明外，也須配合每週定期篩檢；若陪病者為檢驗解除隔離條件的確診者且距發病日3個月內，須配合出示由衛生機關開立的解除隔離相關文件，得免除前揭篩檢。