COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

盧秀燕：禁非必要探病　216院所春節照接種

▲市長盧秀燕表示，為優先保護身體脆弱的民眾，降低其感染風險，台中市即日起全面禁止非必要探病(圖／市政府提供2022.1. 24)
▲市長盧秀燕表示，為優先保護身體脆弱的民眾，降低其感染風險，台中市即日起全面禁止非必要探病(圖／市政府提供2022.1. 24)

記者柳榮俊/台中報導

2022-01-24 15:23:26

國內疫情南北燒，台中市長盧秀燕今(24)日視察北屯區仁和里快打站接種狀況，盧秀燕表示，為優先保護身體脆弱的民眾，降低其感染風險，台中市即日起全面禁止非必要探病，住院病人的陪病者除例外情形，以1人為限；另因應市民施打疫苗需求增加，春節期間共有216家次院所、開設462診次門診提供疫苗接種服務，歡迎市民預約接種。　

我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕提到，台中市第三劑目前施打人數已超過50萬人，優於全國平均數；為再提高市民疫苗施打率，市府積極協調接洽院所，台中市農曆過年期間，將有216家次醫療院所，共開設462診次進行接種服務。　


盧秀燕指出，台中市府「戰戰兢兢、如臨大敵」，為優先保護較脆弱的民眾，今修正「臺中市因應COVID-19疫情醫院陪探病管理措施」公告，醫院原則禁止探病，住院病人的陪病者以1人為限，而病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙者或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限為2人。　


對於12歲以下小朋友未打疫苗，春節期間針對遊樂園業者是否有相關規範，盧秀燕說，目前台中沒有本土個案，原則上讓市民正常活動，如有風吹草動，市府不排除調整相關防疫措施，提醒民眾做好防疫，確保目前情形，平安過好年。另有關昨日中央CDC系統出現台中市1例本土個案，盧說，市府衛生局已與中央CDC聯繫，是系統誤植，今會進行更正。


衛生局長曾梓展說明，醫院感染管制措施再升級，請市民朋友務必配合，避免非必要的探病，如有住院陪病需求者，須出具入院日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明；完成COVID-19疫苗應接種劑次達14()以上，須配合出示紙本疫苗接種卡、健保快易通或數位新冠病毒健康證明等可供檢視的COVID-19疫苗紀錄。


如未能提供COVID-19疫苗紀錄或未完成COVID-19疫苗應接種劑次達14()以上的陪病者，除須提供入院日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明外，也須配合每週定期篩檢；若陪病者為檢驗解除隔離條件的確診者且距發病日3個月內，須配合出示由衛生機關開立的解除隔離相關文件，得免除前揭篩檢。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀