盧秀燕：禁非必要探病　216院所春節照接種

國內疫情南北燒，台中市長盧秀燕今 (24) 日視察北屯區仁和里快打站接種狀況，盧秀燕表示，為優先保護身體脆弱的民眾，降低其感染風險，台中市即日起全面禁止非必要探病，住院病人的陪病者除例外情形，以 1 人為限；另因應市民施打疫苗需求增加，春節期間共有 216 家次院所、開設 462 診次門診提供疫苗接種服務，歡迎市民預約接種。

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盧秀燕提到，台中市第三劑目前施打人數已超過 50 萬人，優於全國平均數；為再提高市民疫苗施打率，市府積極協調接洽院所，台中市農曆過年期間，將有 216 家次醫療院所，共開設 462 診次進行接種服務。

盧秀燕指出，台中市府「戰戰兢兢、如臨大敵」，為優先保護較脆弱的民眾，今修正「臺中市因應 COVID-19 疫情醫院陪探病管理措施」公告，醫院原則禁止探病，住院病人的陪病者以 1 人為限，而病人為 12 歲以下兒童、 65 歲以上老人、身心障礙者或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限為 2 人。

對於 12 歲以下小朋友未打疫苗，春節期間針對遊樂園業者是否有相關規範，盧秀燕說，目前台中沒有本土個案，原則上讓市民正常活動，如有風吹草動，市府不排除調整相關防疫措施，提醒民眾做好防疫，確保目前情形，平安過好年。另有關昨日中央 CDC 系統出現台中市 1 例本土個案，盧說，市府衛生局已與中央 CDC 聯繫，是系統誤植，今會進行更正。

衛生局長曾梓展說明，醫院感染管制措施再升級，請市民朋友務必配合，避免非必要的探病，如有住院陪病需求者，須出具入院日前 3 天內抗原快篩或 PCR 檢測陰性證明；完成 COVID-19 疫苗應接種劑次達 14 天 ( 含 ) 以上，須配合出示紙本疫苗接種卡、健保快易通或數位新冠病毒健康證明等可供檢視的 COVID-19 疫苗紀錄。