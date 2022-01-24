礁溪長榮鳳凰今增4例確診！2人為工讀生 感染源仍不明
宜蘭的礁溪長榮鳳凰酒店今（24）日再度新增4例確診個案，且都是飯店自家員工。酒店首位確診員工為案18443，其女友也確診，經過飯店大規模匡列採檢，又找出另外3名飯店員工確診，其中2名為工讀生，而感染原目前尚未查清，還需等疫調以及基因定序才能確認。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 15:26:03
礁溪長榮鳳凰昨（23）日確診的首位個案（案18443）為該服務中心的男性員工，Ct值26，而他在該飯店打工的學生女友經採檢也確認染疫，Ct值14，酒店不敢大意立刻進行匡列採檢，今天再次發現另外有3名員工確診。
根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨日礁溪長榮鳳凰酒店一共採檢了915名員工以及住宿的房客，找出4位呈現陽性反應的確診民眾，另外也匡列90多位與這4位有密切接觸者的民眾，目前採檢都呈現陰性，會持續擴大匡列，而目前礁溪長榮鳳凰酒店從今日起閉館3天，配合指揮中心進行消毒作業，並全力協助尚未入住或用餐的顧客辦理延期或退款事宜。（編輯：陳珮瑜）
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