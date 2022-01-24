年終獎金怎用？掌握442法則 強化保障辦公族偏好這保險
農曆年關將近，辦公族辛苦一整年最期待的年終獎金即將入袋，據調查顯示，今年企業發放年終獎金平均1.13個月，這筆令人驚喜的非固定收入該如何規劃？壽險業建議可參考「年終獎金442法則」，也就是將年終獎金依用途分別妥善運用，即40%用於退休養老準備、40%用於強化保障轉嫁風險、20%則用於犒賞自己或春節期間的紅包錢與開銷，尤其網投7成5辦公族偏好年金險，不妨趁行有餘力之際，持續鞏固人生保障防護網。
記者顏真真/台北報導
2022-01-24 15:42:25
富邦人壽總經理陳俊伴表示，退休、醫療、長照、責任為「人生風險四大帳戶」，時至2022展望新年，不妨偕同保險業務員線上全面檢視保障內容，持續強化個人與家庭的風險轉嫁能力，並善用年終獎金和未來每月薪資收入配置，提前準備退休、將規劃化成實際行動，備戰退休後的第三人生。
根據富邦人壽網路投保統計數據發現，由於網投年金險繳費方式彈性多元，深獲辦公族（內勤）民眾青睞、投保比例高達75%，且集中於35至54歲的年齡層，進一步了解其投保目的，更有近5成保戶選擇以此來輕鬆累積未來退休的現金流。
富邦人壽也建議，年終獎金的4成可用於強化保障轉嫁風險，辦公族可配置4成的年終獎金投入網投年金險，不僅網路投保管道便捷，轉帳、刷卡等多元的繳費方式，以及月繳、季繳、半年繳、年繳、躉繳或彈性繳等繳費期別，辦公族可依不同的人生階段與目標靈活選擇、滿足保障需求與目標。
至於年終獎金另4成比例，建議可持續強化個人或家庭保障缺口，新年迎春之際，和保險業務員一同透過線上保單健檢，完整檢視目前保險保障內容是否符合現階段之需要，特別是今年有結婚或生子等人生計畫的民眾，更需要提前完善準備。
不過，壽險業者也提醒，國人壽險保障相對不足，建議可選擇網路投保定期壽險或小額終身壽險，快速補強基礎保險保障。而年終獎金剩餘的2成，則用來犒賞辛苦一整年的自己，或用於農曆春節期間的紅包錢、家庭出遊聚餐等其他開銷。