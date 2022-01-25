周湯豪認了心理出問題　曝身體反撲冒警訊

周湯豪推屋專輯《REAL LIFE》，而他近期接受「理科太太」、「deerdeer米鹿」訪問，不約而同提到，因疫被迫停下來思考人生，因而誕生了新專輯，這張作品誠實記錄著疫情期間的生活體驗，周湯豪表示身體不愛被人碰，理科太太則用科學觀點，以過來人身分，要他試試泡澡的減壓效果。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-25 11:30:00
疫情迫使世界慢了下來，身為工作狂的周湯豪，第一次有機會停下腳步，傾聽自己的內心，更抽絲剝繭發現，原來未曾察覺近年的壓力和不快樂，「我的個性就是自己去『ㄍㄧㄥ』住、用作品去證明自己，選擇去把壓力扛下來。」他透露，現在的他是在實現上一個10年訂下的目標，在完成自己的期許，「但我前陣子重新去認識自己，才發現我心理有很多問題、壓力、焦慮，沒有得到釋放。」周湯豪回顧這一年，「心理影響生理，身體指數也出了一些狀況，影響到情緒。」又說：「我工作狂超級能抗壓，但拉得過緊，沒發現身體的反撲！」疫情期間他已hold不住自己，有時會冒手汗或負面的情緒突然上來。
理科太太聽了超級有感，也表示疫情下很多人心有戚戚焉，她建議大家blue時，可以用嘴角上揚微笑方式紓解，「生理也會影響心理，臉上做出微笑，大腦接收到訊號，心情也會慢慢變好！慢慢用生理帶你的心。」理科太太也呼籲大家要找到自己放鬆的方式，「按摩和泡澡效果都不錯！」周湯豪則表示：「我不愛被人碰，所以我不按摩！」理科太太則推薦他不妨多泡澡，「加鎂鹽一起泡，會被皮膚吸收，可以讓肌肉放鬆。」進而達到釋放心靈的功效。