宜蘭長榮鳳凰4確診足跡曝！肉多多、全家、國光客運入列
指揮中心公布24日、本土新增15例確診個案，其中宜蘭縣新增4例，均是礁溪長榮鳳凰酒店員工，其中1人櫃台男的女友(案18468)、1人為飯店主管(案18479)，2人是工讀生，分別為案18494、案18495，共累計5人確診。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 15:52:19｜2022-01-24 15:56:47
宜蘭縣長林姿妙，下午於記者會上說明個案足跡，其中女友(案18468)去過越南好味道、頭城豆漿店、7-11礁溪泉湧門市；飯店主管(案18479)去肉多多火鍋宜蘭復興店、全家礁溪健康店、寵物一族等；工讀生(案18494)連續4天到長榮鳳凰酒店上班，也去過阿文小吃部、礁溪遊客中心篩檢站；工讀生(案18495)搭乘葛瑪蘭客運回台北、南港車站搭國光客運回礁溪轉運站。
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