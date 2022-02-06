專訪／鄭家純買豪宅「堅持不自住」　投資動機全因信任她

我是廣告 請繼續往下閱讀
後來依舊是在康姐的建議下，鄭家純才開始接觸房產：「起初是康姐想買，因為她知道我很會看風水，我在外租屋經驗豐富，18歲就開始，現在已經換到第4間，住7、8年了。」透露目前「敦南好好」正在拍賣的有2間，先是請助理帶看，再由自己與買家、房仲溝通，鄭家純坦言雖然有驗過屋，不過與房子沒有感情，所以不會刻意挑選房客：「誰比較快成交就給誰，反正也沒有裝潢過。」
鄭家純看到現在許多年輕人急著買房，自己特別有感觸：「我不是透過買房就能獲得安全感的人，自住有個問題就是一定會裝潢，但是我每一年喜歡的東西都不一樣，未來也不一定會持續住在同個城市，人生還很長。」加上目前工作比較不固定，也持續在創業，有別於公務員、軍公教等的穩定生活，所以希望有更多的金流能在自己身上，不過終究還是會買房。鄭家純也認為現在台灣的社會不斷鼓勵年輕人買房不是很健康：「他們能買的房子並不是太好，總價很低的房子確實買得起，不過他們每個月光是要負擔那些房貸，就會壓縮到自己的生活品質。」
鄭家純期許年輕人無論是創業、進修，都可以照著自己的規畫走，並自信地告訴長輩「我未來可以買到更好的房子」，她相信會接觸理財資訊的人，都嚮往更好的生活品質、追求更高層次的人生目標：「如果本身沒有物慾那還好，但若今天有一個去國外進修的機會，或是準備各式證照等，確實會受到影響，再加上現在許多長輩會認為，房地產是最安全的理財工具，自然就會希望下一代可以投資買房，滿足家人們的期待。」
至於推薦的投資方式，鄭家純認為與其急著買股票、買房，不如先從強迫自己存錢開始，坦言就算不能在短期內看見高獲利，但能將賺到的錢一點一滴存下來，已經非常難能可貴，同時點出許多無法嘗試存錢者的通病：「他還沒有看過戶頭裡的那筆錢，如果每一年都有穩健的投資，經過多年後就會看到複利的成效，理財思想也會跟著轉變。」表示年輕人跨出投資的第一步就是轉念：「可以思考戶頭存到多少錢，是你會開始珍惜錢的程度，尚未開始存錢的人，只是還沒體會到存到錢的成就感。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。