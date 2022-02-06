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專訪／鄭家純買豪宅「堅持不自住」　投資動機全因信任她

▲鄭家純買豪宅堅持不自住，投資動機全因信任她。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純買豪宅堅持不自住，投資動機全因信任她。（圖／鄭家純臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2022-02-06 09:00:00

藝人鄭家純（雞排妹）除了在演藝圈、網路上有一定的聲量之外，也斜槓經營情趣用品副業，2020年8月還與親友共同集資，在大安區購入整層共3戶的豪宅「敦南好好」。而今年才28歲的鄭家純，無論是對於股票、投資房產都有自己一套見解和想法，日前她接受《NOWnews今日新聞》專訪時，除了分享自己的投資經驗、背景之外，也鼓勵年輕人不要急著買房。

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▲鄭家純斜槓經營情趣用品副業。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純斜槓經營情趣用品副業。（圖／鄭家純臉書）▲鄭家純在演藝圈、網路上有一定的聲量。（圖／鄭家純臉書）▲鄭家純在演藝圈、網路上有一定的聲量。（圖／鄭家純臉書）
談及投資背景，鄭家純坦言其實6年前在經紀人康姐的推薦下，就有開始著手美元保單，現在回頭看那些存下來的錢，已經非常可觀。而真正接觸投資則是2020年，鄭家純把握在家防疫的日子研究股票，加上當時康姐也鼓勵她去開證券戶，所以開始關心自己比較有興趣、有接觸的股票：「我記得第一支是買電子股，有些人傾向當沖、價值投資，而我個人則專攻波段操作，把握最佳買點。」

後來依舊是在康姐的建議下，鄭家純才開始接觸房產：「起初是康姐想買，因為她知道我很會看風水，我在外租屋經驗豐富，18歲就開始，現在已經換到第4間，住7、8年了。」透露目前「敦南好好」正在拍賣的有2間，先是請助理帶看，再由自己與買家、房仲溝通，鄭家純坦言雖然有驗過屋，不過與房子沒有感情，所以不會刻意挑選房客：「誰比較快成交就給誰，反正也沒有裝潢過。」

▲鄭家純轉售2戶「敦南好好」豪宅。（圖／591房屋交易網）
▲鄭家純轉售2戶「敦南好好」豪宅。（圖／591房屋交易網）
鄭家純看到現在許多年輕人急著買房，自己特別有感觸：「我不是透過買房就能獲得安全感的人，自住有個問題就是一定會裝潢，但是我每一年喜歡的東西都不一樣，未來也不一定會持續住在同個城市，人生還很長。」加上目前工作比較不固定，也持續在創業，有別於公務員、軍公教等的穩定生活，所以希望有更多的金流能在自己身上，不過終究還是會買房。鄭家純也認為現在台灣的社會不斷鼓勵年輕人買房不是很健康：「他們能買的房子並不是太好，總價很低的房子確實買得起，不過他們每個月光是要負擔那些房貸，就會壓縮到自己的生活品質。」

▲鄭家純驗屋仔細。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純驗屋仔細。（圖／鄭家純臉書）
鄭家純期許年輕人無論是創業、進修，都可以照著自己的規畫走，並自信地告訴長輩「我未來可以買到更好的房子」，她相信會接觸理財資訊的人，都嚮往更好的生活品質、追求更高層次的人生目標：「如果本身沒有物慾那還好，但若今天有一個去國外進修的機會，或是準備各式證照等，確實會受到影響，再加上現在許多長輩會認為，房地產是最安全的理財工具，自然就會希望下一代可以投資買房，滿足家人們的期待。」

至於推薦的投資方式，鄭家純認為與其急著買股票、買房，不如先從強迫自己存錢開始，坦言就算不能在短期內看見高獲利，但能將賺到的錢一點一滴存下來，已經非常難能可貴，同時點出許多無法嘗試存錢者的通病：「他還沒有看過戶頭裡的那筆錢，如果每一年都有穩健的投資，經過多年後就會看到複利的成效，理財思想也會跟著轉變。」表示年輕人跨出投資的第一步就是轉念：「可以思考戶頭存到多少錢，是你會開始珍惜錢的程度，尚未開始存錢的人，只是還沒體會到存到錢的成就感。」

▲鄭家純認為與其急著買股票、買房，不如先從強迫自己存錢開始。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純認為與其急著買股票、買房，不如先從強迫自己存錢開始。（圖／鄭家純臉書）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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