莫德納短缺千瓶　柯文哲：系統中央管的關我什麼事？

新冠肺炎疫情在台灣逐漸蔓延，而距離農曆春節假期僅剩下不到一週的時間，施打疫苗的相關作業也正如火如荼進行當中。不過台北市政府在盤點疫苗時，發現中央提供的莫德納疫苗，還短缺了1千瓶左右，恐將對2萬民眾造成影響。對此防疫指揮中心指出，可能是北市將疫苗挪作他用才會短缺，對此北市府今（24）日下午也反擊，表示疫苗預約都由中央掌控，且提供給北農、環南市場施打的疫苗也為BNT疫苗，與短少的莫德納疫苗無關。
記者丁上程／台北報導
2022-01-24 16:08:01｜2022-01-24 16:11:35
台北市副市長蔡炳坤表示，1922第20期疫苗預約，北市一共提供了15萬多劑的莫德納、8萬多的BNT以及8900劑的高端疫苗施打量能，其中莫德納與高端的預約率達到100%。「當初北市開出量能的時候，中央並沒有告知我們莫德納疫苗不能開到那麼多。」蔡炳坤說，只有中央自己才知道手上的疫苗量有多少，如果北市開出的預約量都進到系統裡，就代表中央應是有能力給予這些疫苗量。
而針對指揮中心指出，北市府之所以會缺少1000瓶疫苗，是因為有額外加開預約名額，所以才請中央幫忙調度，而非中央「少給」。對此黃珊珊表示，疫苗有用到其他地方的部分，僅只有環南市場跟北農，使用的是中央的疫苗，但他們「都是施打BNT沒有莫德納。」市長柯文哲也直言，台北市已經不是使用自己的系統，而是回歸中央1922預約系統，「我們都直接交出去，那個預約系統是你在管的，莫德納BNT打多少都是你管的，現在說不夠，關我什麼事？」
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