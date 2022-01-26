虎年添財運／土象星座準備「大筆進帳」　火象修眉博好感

我是廣告 請繼續往下閱讀
火象星座中的牡羊座：千金散去還復來！賺得多花更多的一年，為了避免衝動性消費、防止自己大手大腳，不妨透過ETF、海外基金或外幣定存，定期定額強迫儲蓄。建議透過強迫儲蓄預備一筆周轉金，以防7到8月突如其來的支出或財務需求。
火象星座中的獅子座：累換業績紅不讓，財運直直上！火星能量帶來緊鑼密鼓的能量與新挑戰，5月後一路到年底，都忙得不可開交，大幅成長的收入讓旁人欣羨不已，其實都是一步一腳印掙來的血汗錢。小海布魯克格外提醒，簽約謹慎，以免糾紛。
火象星座中的射手座：今年房地產運佳，有利可圖，建議重新審視房地產領域的投資配置，最好預備一筆周轉金，以利來自購屋、換屋、搬家或裝潢…等資金需求。至於社交娛樂開銷不小，建議不必要的飯局就別再去了！
針對土象星座開運小撇步，小海布魯克說，股匯市投資是2022年土象星座的主戰場，一定要好好下功夫研究，趁機運來的時候賺一波。不妨準備一支象徵「大筆進帳」的鋼筆或鋼珠筆，無論簽署重要文件或合約都派得上用場，隨身攜帶這支筆，就像把好運帶在身上，不張揚地默默賺錢，為財富加乘、虎哩發大財！
土象星座中的金牛座：重新思考理財之道，今年學習如何成為金錢真正的主人，不因數字波動而患得患失。7月底到8月中，適合改變投資組合或將資金用來改善企業體質，以爭取翻轉身價的契機。今年8月20日後，建議以靜制動。
土象星座中的處女座：收入優渥，善於蓄財。具備把經驗與資訊轉化為專業知識的優異才能，只要訂好策略，就能精準命中，業績好人氣旺，身價自然水漲船高。5到7月短期投資有賺頭，不妨透過可靠人脈尋找機會。
土象星座中的摩羯座：現金流相當豐厚的一年，有機會讓存款來到人生新高峰。千萬不要因為口袋滿滿，就擴張副業或憑感覺亂投資。不妨透過低風險的投資工具，例如金融股或ETF，讓錢滾錢才是邁向財務自由的第一步。
小海布魯克是專業認證的塔羅占星師也是專欄作家，現任政治大學西洋占星社指導老師，曾任中華民國占星協會第四屆理事。擅長跨領域應用，將占星學的奧義融入於現代人日常生活中，並延伸至時尚、藝術、科技與金融等領域靈活應用，期盼以最親民簡單易懂的方式，引領更多人愛上這古老奇幻充滿智慧的神祕學世界。