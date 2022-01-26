虎年添財運／風象星座招財運得有好鞋　水象金嗓溝通利器

小海布魯克是專業認證的塔羅占星師也是專欄作家，現任政治大學西洋占星社指導老師，曾任中華民國占星協會第四屆理事。擅長跨領域應用，將占星學的奧義融入於現代人日常生活中，並延伸至時尚、藝術、科技與金融等領域靈活應用，期盼以最親民簡單易懂的方式，引領更多人愛上這古老奇幻充滿智慧的神祕學世界。





