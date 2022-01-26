虎年添財運／風象星座招財運得有好鞋　水象金嗓溝通利器

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風象星座中的雙子座：富貴險中求，投資讓收入變得亮眼！對於懂金融規則的熟手，有機會在股匯市獲利、輕鬆進帳。先決條件自已先做足功課，再同步諮詢專業人士，不要隨便因小道消息起舞，以免誤踩雷區。
風象星座中的天秤座：正財穩定，能享受消費樂趣的一年。把算盤拿出來精打細算一番吧！重整財務布局，找出漏洞，某些已經長期沒有進展的投資，建議在7到8月期間尋找停損點，再適時出場轉換標的。
風象星座中的水瓶座：吉星高照，邁向財務自由！1到4月、11月，投資贏面旺、獲利頗豐。不妨積極理財，在股匯市尋找獲利機會，前提是要學會排除假消息，錯判情勢的後果，可能血本無歸或埋下無法言說的財務隱憂。
至於水象星座開運小撇步，小海布魯克說，這一年中「說話的能力」是水象星座的成功關鍵，平時較不主動發言或開啟話題的水象星座們，其實喉嚨並不耐操，今年不妨用領帶、絲巾、圍巾或是膨大海好好保養金嗓，這是在2022無往不利的溝通利器！同時，不妨趁過年幫3C配備升級一下，舉凡提案簡報需要的藍芽耳機、平板電腦或智能手錶，都是幫助在事業上攻城掠地的利器！
水象星座中的天蠍座：寵愛自己無罪，但過度享受就成了奢侈浪費。房地產運佳、中獎運強，進財不是問題，如何蓄財才是課題。建議多研究金融稅務，只要稍加整頓，就能省下更多錢，或有機會賺到更多。
水象星座中的巨蟹座：補救差錯、苦盡甘來的時期，將那些懸而未決的財產、財務問題，趁機好好解決一番。也許需要跟麻煩人物周旋，但意識到財務穩健的重要性，建議選擇積極整頓，不再逃避。
水象星座中的雙魚座：雙魚座是2022人生贏家，今年大筆進帳的機會不少，吸引金主、優秀資源匯聚。隨著能自由支配的錢財越多，不妨尋找新創產業投資機會，例如創辦合資公司或以技術入股，為長遠的未來鋪路。
小海布魯克是專業認證的塔羅占星師也是專欄作家，現任政治大學西洋占星社指導老師，曾任中華民國占星協會第四屆理事。擅長跨領域應用，將占星學的奧義融入於現代人日常生活中，並延伸至時尚、藝術、科技與金融等領域靈活應用，期盼以最親民簡單易懂的方式，引領更多人愛上這古老奇幻充滿智慧的神祕學世界。