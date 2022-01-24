112年全運會在台南 台南成立體育局 體育發展創新里程碑

台南市長黃偉哲今 (24) 日正式宣布台南市即將於今年成立體育局，盼擴增機關量能，提升體育專責機關的效能及專業性。

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黃偉哲表示， 2021 年全國運動會台南獲得史上最多獎牌，共計 89 面，顯見市府對於體育活動的重視，為了再提升競技與全民運動，南市府今日宣布體育局成立，後續會在最短的時間內，將體育局的組織自治條例送至市議會，順利審議通後月內體育局就可正式成立。黃偉哲也說明，睽違 16 年，明年台南即將承辦 112 年全國運動會，市府團隊會更努力讓台南被看見，不僅是籌辦大型賽會的能力被看見，更要提升選手及教練的能見度。

▲選手們與市長黃偉哲興奮玩自拍（圖／記者陳諭申攝，2022,01,24）

教育局長鄭新輝表示，隨著體育局的成立，南市投入體育運動發展的人力與資源將逐步增加，專業的組織架構包括「運動設施及產業」、「競技運動及學校體育」、「全民運動」將成為體育政策推動的鐵三角。台南市也將是 6 都中唯一將學校體育及社會體育整合的城市，讓學校運動人才的培育，能夠無縫接軌至菁英運動選手培訓，同時透過普化運動的推展，深耕學生規律運動的習慣。

體育處表示，台南市體育處自 99 年縣市合併以來，由最初的 2 組編制，到 107 年擴編為 3 組，由設置 12 人逐漸提升至 32 人，足見南市府對體育運動的發展從不停歇。黃偉哲市長上任後，除了推動多項突破性的體育政策，例如辦理全國首創中小學馬拉松接力、建立運動選手運動傷害防護及運動科學輔助計畫外，也結合體育總會、各單項委員會與民間團體廣推運動 i 台灣、提高選手參賽獎金、交通住宿補助與優秀選手培育獎助金等，讓全民運、全中運、全國運的獎牌數屢創佳績。此外，除了將主辦 112 年的全國運動會外，台南市也積極爭辦 115 年全民運動會及 120 年全中運等重要賽事，除已完成前瞻一期 28 處場館 33.8 億元的建設外， 110 年也爭取到前瞻二期 27 處場館 7.6 億元的經費，其中包含 2 座全民運動館的興建。