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電話中聽見「熟悉喵叫聲」！她好奇詢問竟找回失蹤黑貓

▲英國一名女子在電話中聽見熟悉貓叫聲，竟然無意間找回走失的黑貓！（圖／Rachael Lawrence/SWNS）
▲英國一名女子在電話中聽見熟悉貓叫聲，竟然無意間找回走失的黑貓！（圖／Rachael Lawrence/SWNS）

編輯中心/綜合報導

2022-01-24 16:29:00

竟然有這麼巧合的事發生！英國一名貓奴打電話給獸醫時，突然在電話中聽見熟悉的貓叫聲，以為是自家貓咪便順口問了一下，醫師卻表示那是被人送來的一隻浪貓，殊不知那隻浪浪真的是該名貓奴的貓咪！

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▲瑞秋日前打電話給獸醫師時，聽見電話中傳來熟悉的貓叫聲。（圖／Rachael Lawrence/SWNS）
▲瑞秋日前打電話給獸醫師時，聽見電話中傳來熟悉的貓叫聲。（圖／Rachael Lawrence/SWNS）
這件奇異的事就發生在英國，飼主瑞秋Rachael Lawrence日前帶自家貓咪Torvi到獸醫院結紮，擔心牠的狀況因此打去醫院詢問，當時瑞秋聽見電話中傳來一陣熟悉的貓叫聲，以為是Torvi的聲音，便順口問了醫師，沒想到獸醫師表示那是有人送來的一隻浪浪。瑞秋當下沒多想，但事後一直覺得怪怪的，因此3個小時後她又打給獸醫，詢問那隻貓咪浪浪是否是黑貓？後腳有一明顯的白色斑點，沒想到獸醫師一聽超級驚訝！

▲瑞秋的好奇心讓她找回失而復得的黑貓「巴拿比Barnaby」。（圖／Rachael Lawrence/SWNS）
▲瑞秋的好奇心讓她找回失而復得的黑貓「巴拿比Barnaby」。（圖／Rachael Lawrence/SWNS）
原來這隻浪浪真的是瑞秋的黑貓，牠是8個多月前失蹤的黑貓「巴拿比Barnaby」，後來瑞秋要去接Torvi回家時，也順便帶了巴拿比的照片準備去相認，果不其然真的是巴拿比本人！瑞秋一看見愛貓失而復得忍不住激動流淚，而巴拿比似乎也認出馬麻，趕緊跑進她的懷裡撒嬌！

▲巴拿比還曾經與小時候的Torvi合照，沒想到又在獸醫院巧遇！（圖／Rachael Lawrence/SWNS）
▲巴拿比還曾經與小時候的Torvi合照，沒想到又在獸醫院巧遇！（圖／Rachael Lawrence/SWNS）
▲雖然巴拿比瘦了不少，身上有傷也有脫毛，但瑞秋表示一定會好好讓牠補回來！（圖／Rachael Lawrence/SWNS）
▲雖然巴拿比瘦了不少，身上有傷也有脫毛，但瑞秋表示一定會好好讓牠補回來！（圖／Rachael Lawrence/SWNS）
瑞秋表示其實巴拿比身上有晶片，且當初還是請私家寵物晶片公司到府服務，不過當牠失蹤後才發現該晶片根本無效，因此這次在帶巴拿比回家之前，瑞秋再次請獸醫替牠注射晶片，並確認有效。而巴拿比因為流浪一段時間體型消瘦，毛也脫落不少，瑞秋表示將會帶牠回家好好照顧進補，希望牠可以盡快恢復健康！（編輯：陳珮瑜）

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