高雄再增8例　陳其邁：拜託大家篩檢、安心過年

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，根據疫調追蹤發現，有確診者曾在20日上午10時許及下午3時許到店家消費，導致一對雜貨店母子採檢後於今天確診；經查，與母子同住還有另外2位家人，目前初步採檢為陰性，持續觀察中，此外，也將針對前往高雄港雜貨店消費的顧客，進行擴大採檢。
陳其邁也強調，及早發現個案可預防傳播風險，高雄市以「擴大篩檢」策略，預先阻斷可能的下一波感染個案。社區部分，如民眾發現自己與確診個案有足跡重疊，可就近在社區篩檢站、或者23家採檢站預約採檢。
衛生局擴大增設採檢站，希望能追出感染源頭，原本感染源不明的新住民，也已於23日在疫調過程中釐清，衛生局發現其感染源頭是被一名工程行員工傳染；也就是說高雄累計50名確診者，還有一名染疫高科大學生（案18309）感染源不明。
陳其邁表示，目前根據大數據以及警政系統的協尋，目前都沒有辦法證實，也沒辦法排除，高科大學生（案18309）的感染源，目前將待中央基因定序結果出爐後，再來進一步依據基因序列分析，跟哪一位懷疑的對象有接觸，最快明（25）日中午就會有結果。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，案18467、40歲女性的姑丈案18211，曾於1月15日到她的家裡，經接觸後1月18日出現症狀。案18491、30多歲是堆高機駕駛，與先前確診者18401有私下交情，曾有面對面接觸談事情。
潘炤穎也指出案18466、30多歲，是造船廠的外籍勞工，因與多名確診者足跡重疊。案18469、50多歲與先前確診者18355曾在同個造船廠共事。案18480、20多歲，漁船監工曾與案18469等人一起工作。案18490、30多歲曾到造船廠進行油漆工作，同時間確診者18215也在工廠工作。
潘炤穎說，另外港區附近經營販賣雜貨商店的母子案18493、40多歲女性及案18492、10多歲子也確診，經疫調案18215曾到雜貨店消費，雜貨店內有4名同住家人，目前有2人確診。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。