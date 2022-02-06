議事公開全民參與！立院YouTube頻道國會動態完整直播
立法院開議期間審查法案經常爆發肢體衝突，經媒體報導後國人常對立院留下負面印象。為了讓民眾了解國會議事運作，自2016年起，立院透過電視頻道轉播國會議事，將國會會議全程直播， 2018年成立國會頻道官網，2020年成立國會頻道LINE官方帳號，種種措施皆象徵國會追求公開透明的決心，讓國會議事得以全程提供民眾收視。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-06 09:00:00
立院祕書處表示，現有收視平台皆屬於LIVE實況轉播，考量立法院開會的時間，同時也是多數民眾上班上課的時間，為了便於民眾自行安排適合的時間關心國會議事，考量YouTube平台的普及性及便利性，因此規劃建立立法院YouTube頻道。立法院YouTube頻道自第10屆第4會期起，上傳所有立法院的法定會議，包括院會、委員會及黨團協商會議的影音，除國防與外交委員會等機密項目報告外，幾乎全程上傳，完整播出。
立院表示，目前立法院YouTube頻道除了會議影音之外，也會不定期發布國會識讀影片，例如目前已上傳的「各國國會簡介」，並商請外交部協助，洽請包括美國、德國、法國、日本、韓國、加拿大、澳洲、紐西蘭等8個國家國會提供簡介影片共13部，並同意授權播放，希望藉此提供民眾更了解各民主國家之國會制度。此外，立法院YouTube頻道也會不定期上傳國會外交影片，提供民眾了解我國國會與國際社會交流互動之成果。