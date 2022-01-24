還有2.1萬劑BNT！北市25日上午重開預約 初四起可施打
因應新冠肺炎疫情緣故，防疫指揮中心日前宣布縮短第三劑疫苗施打間隔時間，因此也引發民眾搶打潮。而北市府經過盤點以後，發現還有剩餘2.1萬劑的BNT疫苗，因此將在明（25）日上午再度開放北市疫苗預約系統，供民眾預約後，於大年初四到初六供民眾施打。
記者丁上程／台北報導
2022-01-24 16:58:02｜2022-01-24 17:01:25
台北市長柯文哲表示，目前台北市的莫德納疫苗沒有剩餘，不過BNT疫苗還剩下2.1萬劑，而為了讓疫苗能夠全都施打完，明天上午9時起，北市府將會重啟北市疫苗預約系統，從早上9點到下午5點進行預約，主要有98家診所，還有1間中型疫苗接種站願意幫忙。
柯文哲強調，施打日期是在2月4日到6日，也就是大年初四到初六；至於除夕到初三，柯文哲坦言「還是放假好了，畢竟初一去醫院打針也是怪怪的。」因此就把預約剩下的2.1萬劑BNT疫苗，開放讓大家登記1天，「如果沒預約到，再來就是26日中央的1922預約，會在2月7日再繼續打。」
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