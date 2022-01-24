酒駕致死未加重刑度　藍委齊批：累犯不痛不癢

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對此，江啟臣表示，雖然是在最短的時間內完成立法，但這次的修正內容未能充分回應民意，令人感到遺憾。過去蔡政府一再高喊「酒駕零容忍」，說要嚴懲重罰，但每次修法都是雷聲大、雨點小，刑法本次修正僅提高酒駕初犯刑度從2年加重為3年，罰金20萬提高為30萬，社會各界最痛恨的酒駕肇事致死傷僅將再犯年限從5年延長至10年，以及增加罰金處罰，法務部說人最怕關，但刑度卻完全沒有任何加重。
江啟臣說，酒駕肇事致死初犯一樣維持3年以上10年以下有期徒刑，要再犯肇事致死才能處無期徒刑或5年以上有期徒刑，過去酒駕肇事致死平均量刑不到3年，法務部說是法院不重判，但卻也反對提高最低本刑，繼續讓法官可以輕判。
江表示，刑法第185條的妨害公眾往來安全罪，在道路上飆車只要初犯致人於死就可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，「為什麼酒駕者要等到再犯才重懲？為什麼是要容忍酒駕者一犯再犯？為什麼是要無辜的國人承受喪親之痛？生命只有一次，法務部為什麼一再拒絕重刑嚇阻？」江啟臣批評。
江啟臣指出，道路交通管理處罰條例第35條的「得」沒入車輛規定，早在108年就已增訂，但迄今裁罰沒入件數卻是0，立法院賦予行政機關沒入肇事車輛權力，但卻從未裁處，讓酒駕者有恃無恐，因此我提案修正為「應」，且只要酒測超標就直接強制沒入，但最終未能通過。本次修正雖增加酒駕初犯先扣車牌、初犯肇事致死傷得沒入車輛，但主管機關若依舊不肯落實執法，恐怕將繼續流於形式，毫無遏阻效果。
蔣萬安也表示，她與眾多委員提案要求提高酒駕肇事致死及致重傷刑度、沒收酒駕肇事駕駛人的交通工具在本次的修法中皆無任何進展！這次修法結果與社會大眾的期待有很大落差，很多民眾跟我反應，這樣的修法是否真能杜絕酒駕，令人質疑。
蔣萬安強調，提高刑責固然是嚇阻酒駕的必要手段，其他包含推動酒癮戒斷治療、宣導酒品危害等防制措施，同樣是立委們努力的目標，希望政府能正視民眾的期待，不該容忍酒駕者一犯再犯，修法一次到位，不讓悲劇一再重演。
李貴敏則強調，一再累犯的酒駕者比比皆是，包括公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，提高酒駕同乘者「連坐罰」金額等，根本不痛不癢。尤其對酒駕成癮者，只怕毫無嚇阻力，試問，酒駕累犯連自己與他人的安危都不顧了，「還在乎多罰點錢或公布姓名嗎？」
李貴敏說，雖然民進黨政府高層始終把酒駕零容忍掛在嘴邊，事實上，官員酒駕案件仍不見處理，還毫無顧忌進用酒駕前科官員在政府服務，視法律為無物，根本不把酒駕案當回事。她舉例，從駐新加坡代表江春男以降，高官酒駕層出不窮，前任行政院發言人谷辣斯甚至升任總統府發言人，連最基本的政治責任都沒有；高雄市副秘書長王啟川還曾拒絕酒測。政府對酒駕如此寬容，完全看不出杜絕酒駕的態度，基層自然管制鬆弛，勤務有一搭沒一搭，也難怪去年六都酒駕致死人數，高雄、台南、桃園同居榜首。