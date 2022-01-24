全臺農漁會唯一 三峽農會總幹事張永巨獲百大MVP經理人
第14屆「臺灣百大MVP經理人」名單公布，新北市三峽區農會總幹事張永巨以積極提升三峽區農友的種植技術，及大力推動在地農業發展與農特產品銷售等卓越功績，榮獲百大MVP經理人「行銷創新」獎；新北市長侯友宜也親頒張永個人的紀念畫，以資鼓勵。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-24 17:36:17
新北市政府農業局長李玟今（24）日表示，張永巨長期致力於開創新事業，以在地碧螺春打造獨特碧螺春千層蛋糕及碧螺春細麵，並獲選2020年臺灣農漁會百大精品；同時積極為農友創造新通路，除創立在地銷售平台「鮮農直賣所」，月營業額突破250萬元。
此外，110年度更因應疫情，推出線上農特產品行銷「三峽納涼祭」，將三峽的人氣農產品「茶葉、綠竹筍、蜂蜜」，以線上通路推廣，配合農業局「美味農業得來速」政策，推出防疫零售小舖及防疫蔬菜箱、小農便當等線上團購熱銷商品。
李玟指出，張永巨也大力推動農業創生，輔導農友於竹林下種植大菁，製成三峽招牌「藍染」原料，不僅充分發揮林下經濟，也為三峽百年產業增值，並設立新北青農聯誼會三峽分會，凝聚三峽地區青農力量；更於農會成立植物醫院，聘請臺灣大學專業研究員駐點替農民服務。
成為全臺441家農漁會中、唯一獲獎項的農漁會總幹事張永巨說，服務農友及民眾是農會的天職，身為農會總幹事更要謹記在心，要盡力替農友行銷產品、解決困難，讓農友能無後顧之憂安心耕作；同時也要替民眾的健康把關，提供高品質的農產品給消費者。