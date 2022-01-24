Omicron群聚案延燒　蘇貞昌：強化移工防疫

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針對陳其邁所提集中檢疫所量能擴增一事，蘇貞昌表示，請交通部配合指揮中心，協助將防疫旅館轉型為集中檢疫所，並儘速完成相關配套，讓輕症或無症狀確診者儘量不進醫院；且應設置目標管理及時間要求，讓防疫旅館能成功轉型，以應付各種情況。
蘇貞昌指出，民眾都希望維持正常運作，並維護餐飲業和相關業者生計，但業者也要配合防疫工作，特別是民眾在此時要同舟一命，不能不遵守規範、規矩，一定要落實到位。
針對落實移工防疫部分，勞動部表示，為輔導雇主及仲介公司落實移工宿舍防疫措施，勞動部自2021年6月6日至2022年1月11日，已協同各地方政府分三階段辦理製造業移工住宿地點防疫專案訪視，本次專案訪視共計訪視4萬2383 家公司，其中符合防疫指引共3萬6347家，待改善家數6036家。截至今年1月23日尚有3433家仍在改善期間，若7日內未完成改善將應依法裁處。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。