快打疫苗　陳其邁：各品牌疫苗保護力差異不大，先打再說

我是廣告 請繼續往下閱讀
為防止病毒進入社區，高市府正擴大採檢可能接觸者及足跡重疊的社區民眾，衛生局疫調中心同仁已全面進駐，釐清相關疫情訊息，不過因Omicron病毒傳播速度，更需要與時間賽跑，對此，陳其邁做出上述表示。
陳其邁表示，餐廳稽查是玩真的，不是玩假的，要求全市餐廳一定要落實實聯制規定，假如輔導還沒改善，將不得提供內用，一定會強力稽查。
陳其邁說，此波疫情高市府用最快速度查出社區內傳播鏈，阻絕病毒傳播，餐飲場所需脫下口罩飲食，風險較高，落實實聯制更有其必要，在有確診個案出沒時，就更能以最快速度，盡速匡列、隔離，加速掌握並且斬斷社區傳播鏈。
至於，餐廳是否要使用隔板？陳其邁表示，專家會議裡面有要求醫療院所、學校等用餐需用隔板，但一般民間仍希望防疫能跟日常生活取得平衡，但當然是有最好。陳其邁也以桃園西堤群聚例子表示，假如沒有隔板、梅花座，有些人起來走來走去，這個會比較擔心，因此向市民喊話，年終有很多尾牙聚餐，如果要起身走動就要戴口罩，盡量減少跨桌風險。另外，他也拜託公職人員這時候不要跑攤。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。