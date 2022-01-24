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快打疫苗　陳其邁：各品牌疫苗保護力差異不大，先打再說

▲高雄港爆發港埠群聚，今天日再增8例，目前累計50例。市長陳其邁表示，目前確診者多為匡列對象，疫情並未進入社區，他希望餐廳等公共場所實聯制能落實。（圖／高市府提供）
▲高雄港爆發港埠群聚，今天日再增8例，目前累計50例。市長陳其邁表示，目前確診者多為匡列對象，疫情並未進入社區，他希望餐廳等公共場所實聯制能落實。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-24 20:54:56

高雄市爆發港埠群聚，今（24）日再增8例，目前累計50例。對此，高雄市長陳其邁表示，omicron病毒感染者症狀多為輕症或無症狀，今日再增8例，但確診者為匡列對象，尚未有社區民眾染疫，且這一波感染者多為年輕人，很可能回家傳染給長輩，我們的群體免疫能量還不足，呼籲大家盡快接種疫苗，疫苗要打好打滿，將覆蓋率提高，各品牌疫苗保護力相差不遠，先打再說。

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▲陳其邁希望餐廳等公共場所實聯制能落實。（圖／高市府提供）
▲陳其邁希望餐廳等公共場所實聯制能落實。（圖／高市府提供）
陳其邁也認為，目前確診者多為匡列對象，疫情並未進入社區，陳其邁也希望餐廳等公共場所實聯制能落實，假如輔導沒改善將不得提供內用。另外，他也解答，目前並未強制要使用隔板，但假如有是最好，最後呼籲，吃尾牙時如果要走動一定要戴口罩。

為防止病毒進入社區，高市府正擴大採檢可能接觸者及足跡重疊的社區民眾，衛生局疫調中心同仁已全面進駐，釐清相關疫情訊息，不過因Omicron病毒傳播速度，更需要與時間賽跑，對此，陳其邁做出上述表示。

陳其邁表示，餐廳稽查是玩真的，不是玩假的，要求全市餐廳一定要落實實聯制規定，假如輔導還沒改善，將不得提供內用，一定會強力稽查。

陳其邁說，此波疫情高市府用最快速度查出社區內傳播鏈，阻絕病毒傳播，餐飲場所需脫下口罩飲食，風險較高，落實實聯制更有其必要，在有確診個案出沒時，就更能以最快速度，盡速匡列、隔離，加速掌握並且斬斷社區傳播鏈。

至於，餐廳是否要使用隔板？陳其邁表示，專家會議裡面有要求醫療院所、學校等用餐需用隔板，但一般民間仍希望防疫能跟日常生活取得平衡，但當然是有最好。陳其邁也以桃園西堤群聚例子表示，假如沒有隔板、梅花座，有些人起來走來走去，這個會比較擔心，因此向市民喊話，年終有很多尾牙聚餐，如果要起身走動就要戴口罩，盡量減少跨桌風險。另外，他也拜託公職人員這時候不要跑攤。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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