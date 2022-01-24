理賠E化新模式 奇美醫攜手成大與中壽結盟 人情味更到位

全球數位科技發展的跨域整合趨勢日益盛行，新型態的服務模式也隨之興起，奇美醫院、中國人壽與成大數位生活科技研發中心共同攜手，結合醫療、學術、科技及金融保險不同領域之專業合作，開啟健康醫療結合金融保險及科技創新之生態圈理念發展，打造醫病關係及客戶服務全方位的全新體驗。今 (24) 日由台南市副市長趙卿惠見證，奇美醫院院長邱仲慶、中國人壽總經理黃淑芬、以及成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達三方共同簽署合作意向書，台南民眾立即享有醫療結合科技、金融保險帶來的便捷服務體驗。

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趙卿惠表示，這項計畫是全國創舉，對台南市政府來說也非常有意義，未來能結合醫療數據跟分析，讓過去充滿人情味的保單更精準到位，也讓民眾的努力獲得更高的保障。

▲台南市副市長趙卿惠(右二)見證今日三方合作新服務（圖／記者林怡孜攝，2022,01,24）

邱仲慶表示，這次三方的合作實踐了奇美醫院的核心價值「關懷、專業、效率」，像是對於民眾的「關懷」感同身受、給予民眾「專業」及「效率」。中壽保戶就此簡化保險理賠手續，免於奔波勞苦，醫療、保險、科技之間的整合，充分利用智慧科技全方位守護。

黃淑芬表示，中壽長期深耕台南，不斷提供眾多保戶最優質的服務。奇美醫院是台南民眾尋求醫療服務的重要的醫院之一，成功大學是全世界跟台灣的頂尖學府，此次與奇美醫及成大合作，希望結合三方優勢，將醫療照護與保險價值及科技創新共同融入服務，從諮詢、就醫、診療到理賠，提供全方位「保險×科技×醫療」旅程，創造更便民、創新的客戶體驗。