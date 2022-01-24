隔離賠5萬！這張保單防群聚暫停線下銷售 但網路也塞爆
本土疫情嚴峻，防疫保單也持續熱賣，在防疫神單「隔離賠10萬」市場絕跡後，新安東京海上產險公司推出「隔離賠5萬元、確診再賠5萬」也熱銷，上市10天投件數就超過20萬件，但因怕業務員等線下銷售通路因人多群聚，決定將先暫停線下通路銷售，只收單到1月26日下班，待農曆年後再視疫情狀況，決定是否重啟，而網路投保仍持續，只是網站也因踴入太多投保人潮，把新安東京海上產險的的網路塞爆，在系統無法負荷之下，已公告進行系統維護，公司預計1、2天就會恢復。
記者顏真真/台北報導
2022-01-24 18:31:22
在疫情持續延燒，加上台灣產險的「年費500元」、「隔離賠10萬」的防疫神單最晚在1月25日到期，不少產險業者趁勢推出新防疫保單搶市，其中和泰產險1月1日同樣推出「隔離補償10萬元」的防疫保單，年費稍高一些，但上架短短11天，在金管會關切及公司風險胃納量考量下，於1月11日下午6時已停售，原本表示調整保額後會再上架，但後來決定考量區隔不大，暫時不會推新的商品組合，以既有法傳商品銷售。
之後，新安東京海上產險也推出新防疫保單，祭出「隔離理賠5萬元，確診再賠5萬元」，保費也只要666元，上市10天投保件數更已超過20萬件，距離公司訂定的風險胃納量100萬件還有一段距離，只是因本土疫情擴散，加上年關將至，擔憂線下通路一下踴入太多投保人潮，有聚群風險，公司決定先暫緩線下通路銷售，目前收件到1月26日下班。
新安東京海上產險副總統發言人呂文泉表示，主要是疫情考量，因為現在有很多人齊到通路去買保險，怕會有群聚風險，因此，決定先暫停線下通路銷售，等農曆年後視疫情狀況再決定是否重啟，但還是可以透過網路投保。
不過，由於網路也因湧入太多投保人潮，造成系統無法負荷過多人潮，出現塞車當機，目前網站已公告系統進行維護中。呂文泉說一天踴入1、2萬件，導致系統負荷過大，但1、2天應該就會恢復正常。