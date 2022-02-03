親訪廢棄物場！見路人探頭探腦　女檢揪幕後老闆獲金環獎

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她回憶，起初，警方在廢土場抓到一個被告，旁邊有一個洞，洞內倒了一車廢棄物，案情簡單，一般收到案件後，通常把人直接起訴，即可結案。
不過，廖想到旁邊有一整塊空地，好像應該去現場看一下狀況如何，果不其然，她到現場出動大型機具開挖後，在一整片土地底下也埋了其他亂七八糟的廢棄物。
此時，有2、3個人像路人，又不像只是純粹看熱鬧的鄉民，出現在開挖現場探頭探腦、左顧右盼、指指點點，讓廖瞬間起疑，她請警方私下盤查路人的來歷，事後，警方回報，路人說這土地是朋友的，自己只是來關心。廖瞬間內心大喊「你先承認你就是你朋友吧！」
經過檢警一連串偵辦，終於發現關鍵證據，確認當天來亂入的路人就是廢土場真正的老闆。廖倪凰說，很多時候去現場看看，不僅可以實際看到環境被破壞的狀況，說不定能發現更多有用，而且是在辦公室裡、紙本上無法發現的關鍵證據。
除廖倪凰外，花蓮地檢署檢察官王怡仁、台南地檢署檢察官呂舒雯、澎湖地檢署檢察官陳建佑、高檢署檢察官林秀敏與郭靜文也因查緝環保犯罪均獲此殊榮。
蔡清祥表示，打擊環保犯罪、確保國土保育是法務部重要政策，自2011年結合環保署成立「檢警環」合作平台，當面對環保犯罪事件不再是推託，而是一起來檢視權責並立即採取行動，隨著查緝層面及範圍擴大，調查局也加入行列一起打擊環保犯罪。