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新冠疫情大爆發！帛琉總統感謝台灣馳援口罩、快篩劑

▲帛琉惠恕仁總統（右）及黎倩儀大使（左）於外交部捐贈物資前合影。(圖／外交部提供)
▲帛琉惠恕仁總統（右）及黎倩儀大使（左）於外交部捐贈物資前合影。(圖／外交部提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-24 19:55:28｜2022-01-24 19:55:35

友邦帛琉疫情大爆發，今（24）日我國新增36例新冠肺炎境外移入案例中，首見帛琉移入案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，帛琉疫情增長快速，應有500例確診。為協助帛琉防疫，我國民間企業捐贈物資協助帛琉防疫，新光醫院、秀傳醫院也派遣醫療團隊至帛琉協助。

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外交部表示，我國援贈62,500片成人口罩、10,000片兒童口罩及500劑快篩試劑等防疫物資。此外，新光醫院、秀傳醫院、泰博科技也派遣醫療團隊及捐贈醫療物資。我方人員及捐贈物資已由華航班機於22日下午順利運抵帛琉。捐贈儀式在帛琉機場停機坪舉行，由我國駐帛琉大使黎倩儀與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）共同主持；帛琉衛生部長Gaafar J. Uherbelau及國務部長Gustav Aitaro等帛琉官員，以及新光醫院醫療團隊皆在場觀禮。

惠恕仁感謝台灣在帛方上週提出防疫請援需求後，即快速回應，再次顯示雙方堅實的邦誼與友好關係，並感謝我國在醫療人力吃緊時，仍發揮人道精神接受帛琉轉診病患，並重申對於我國政府與人民的誠摯感謝。黎倩儀表示，面對新一波Omicron疫情，我國將致力協助友邦帛琉共同抗疫，期盼台帛雙方共同合作遏止疫情，早日恢復正常生活及雙邊往來。

本次援助帛琉任務，新光吳火獅紀念醫院派遣感染科主任黃建賢等4人醫療團隊趕赴帛琉，另捐贈1萬劑抗原快篩試劑、200劑快速PCR試劑 、65台手指型血氧機、2,000片N95口罩等醫療物資、彰濱秀傳紀念醫院贈送動靜脈穿刺針組、泰博科技股份有限公司捐贈帛琉1萬劑我國產抗原快篩試劑。中華航空並減免部份人道物資空運費用。

對於新光醫院、秀傳醫院、泰博公司及華航共同支持帛琉防疫工作的義舉，外交部表達誠摯謝意。外交部表示，帛琉是我國重要的太平洋友邦，台帛雙方邦誼深厚堅實。外交部及駐帛琉共和國大使館將持續密切關注帛琉疫情發展，並隨時評估後續提供援助的必要性，與帛琉共同抗疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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