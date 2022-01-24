新冠疫情大爆發！帛琉總統感謝台灣馳援口罩、快篩劑

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惠恕仁感謝台灣在帛方上週提出防疫請援需求後，即快速回應，再次顯示雙方堅實的邦誼與友好關係，並感謝我國在醫療人力吃緊時，仍發揮人道精神接受帛琉轉診病患，並重申對於我國政府與人民的誠摯感謝。黎倩儀表示，面對新一波Omicron疫情，我國將致力協助友邦帛琉共同抗疫，期盼台帛雙方共同合作遏止疫情，早日恢復正常生活及雙邊往來。
本次援助帛琉任務，新光吳火獅紀念醫院派遣感染科主任黃建賢等4人醫療團隊趕赴帛琉，另捐贈1萬劑抗原快篩試劑、200劑快速PCR試劑 、65台手指型血氧機、2,000片N95口罩等醫療物資、彰濱秀傳紀念醫院贈送動靜脈穿刺針組、泰博科技股份有限公司捐贈帛琉1萬劑我國產抗原快篩試劑。中華航空並減免部份人道物資空運費用。
對於新光醫院、秀傳醫院、泰博公司及華航共同支持帛琉防疫工作的義舉，外交部表達誠摯謝意。外交部表示，帛琉是我國重要的太平洋友邦，台帛雙方邦誼深厚堅實。外交部及駐帛琉共和國大使館將持續密切關注帛琉疫情發展，並隨時評估後續提供援助的必要性，與帛琉共同抗疫。
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