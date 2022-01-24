打四劑疫苗當安慰？以色列「打好打滿」染疫仍是全球第一

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今年一月首周賽普勒斯的感染率創全球最高，但隨著Omicron變異株的擴散，以色列迎來了第5波疫情的高峰，甚至出現結合了新冠病毒和流感病毒的「Flurona」雙重感染病例。該國上週更是出現了自疫情爆發以來，確診人數增幅最大的一次，有超過7.2萬人出現陽性反應，其中533名重症患者正住院治療，全國共有8393例病歿。
根據牛津大學馬丁學院的數據網站「Our World in Data」統計，以色列每天有0.6%的人口病毒檢測呈現陽性反應，然而以色列的防疫顧問西格爾（Eran Segal）教授卻表示，人均感染率第一的原因可能是來自每天進行的大量檢測。
在確診人數飆升同時，以色列的疫苗施打率也成為關注焦點，以色列在2020年底就與輝瑞藥廠進行談判，抗疫期間也不斷鼓勵民眾施打輝瑞-生物科技（Pfizer-BioNtech）疫苗，並以「世界上最成功的疫苗接種計畫之一」自居。報導內則提到據稱以色列與輝瑞交換條件包含優先取得輝瑞疫苗，並承諾快速施打、協助輝瑞蒐集施打疫苗後的醫學數據。
然而專家警告，接種過多疫苗實際上可能會損害身體抵抗病毒的能力，甚至導致免疫系統疲勞，以色列舍巴醫療中心（Sheba Medical Center）日前就替該醫院274名醫療工作者接種了第四針疫苗，發現這種加強針增加了抗體，但是並沒有防止Omicron的擴散。
加上過去輝瑞藥廠首席病毒疫苗科學家多米澤（Phil Dormitzer）脫口「以色列是輝瑞疫苗的『實驗室』」，就連mRNA疫苗技術發明人之一的馬龍博士（Dr. Robert Malone）也不客氣指出以色列政府與輝瑞公司有著財務往來，諷刺以色列國名實際上叫「輝瑞」，第四劑疫苗的施打是否真的能有效控制疫情仍有待更多數據證實。
對此，以色列衛生部總幹事納赫曼·阿什（Dr. Nachman Ash）僅表示，在決定是否將第四劑疫苗納入為大眾接種加強針的項目時，將會考慮到這些最新的資訊。
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