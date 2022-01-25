「最純女神」閃嫁富豪！大方撒錢 整容成亞洲最精緻美女
曾被美國雜誌《MODE》評選為「亞洲最美」的34D韓國女星Clara（李成敏）本月歡慶36歲生日，她在IG分享數張氣派奢華的派對照片，數根白蠟燭及百朵玫瑰花，猜測應是富豪老公為愛妻量身打造；但同時發現，Clara臉蛋比以往更「精緻」，鼻子、嘴唇大不同，清純模樣不復。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-25 07:30:00
Clara在2019年嫁給大2歲的美國企業家Samuel Hwang，男生畢業於麻省理工學院碩士，他看準大陸學生到美國留學的市場需求，於大陸創辦留學機構，隨後該公司被收購，現正擔任當地啟德教育的技術長，他有著超過10年的教育、輔導以及院校招生經驗，而該機構也是大陸目前最大。
Samuel Hwang除了現有的大陸事業，也在南韓創業，去年花了近7000萬台幣投資VR公司，經營的「WeWork Labs」協助創業、轉型平台，在美國、巴西、大陸等地皆有分部，首爾地區已有四間分公司。他婚後砸下一戶約40億韓圜（約台幣1.1億元），購買首爾樂天世界塔的高級住宅「SIGNIEL RESIDENCES」當新婚房，讓Clara晉升貴婦。
Clara曾參演《急診男女》、《命中注定我愛你》、《大力女子都奉順》等劇，是韓劇迷熟知的最美綠葉，婚後演藝事業重心擺往大陸，已鮮少出現於南韓螢光幕前。她常在IG炫富，本月中生日辦了氣派的慶生Party，照片中可見她在能眺望大陸夜景的建築物用餐，東方明珠廣播電視塔清晰可見，桌上擺滿白蠟燭與玫瑰，相當奢華。
除了生活品質提升，Clara似乎也替臉蛋進行投資，她現今照跟2014年韓劇劇照相比，鼻子變挺、嘴唇豐潤，判若兩人。事實上，Clara並非首次傳出整容謠言，動刀與否本人仍未對外說明。