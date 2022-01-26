金紙竟能吃？基隆建興餅店「千誠蛋糕」　拜完吃掉超環保

農曆新春即將到來，大家都希望能夠開運招財討個好福氣，過年參拜走春更是民眾必做的祈福儀式。基隆一家50年歷史的老餅舖建興餅店，發揮創意把傳統習俗常見的金紙財子壽，設計成拜拜蛋糕的外型，只見12 x 11 x 7.5cm的方形蛋糕上，側邊印上大大的「福」字，上頭大大印著紅色財子壽圖像，並逼真地把一方金箔也點綴其上，讓不少網友看了好驚喜，直說很想買來拜神明。面對客人詢問在室內可以放多久？小編還幽默表示：「常溫拜拜一下是可以的。」更受到眾多網友讚賞：「有夠環保，拜完直接吃掉，不用燒！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 建興餅店這款突發奇想的「財子壽蜂蜜千誠蛋糕」，特別以有機蛋、低筋麵粉、天然龍眼蜜搭配生乳，製作成正足四方金財子壽的造型，在綿密細緻口感中飄散淡雅清香，象徵傳遞千千萬萬的誠心誠意。▲網友熱烈討論金紙蛋糕。（圖／翻攝自建興餅店FB）側面不僅印上「福」字，上方還幾可亂真的印著紅色財子壽圖像，並特地點綴一方金箔，乍看真的就像拜拜常見的金紙財子壽。在官方粉專曝光時，引來好多網友嘖嘖稱奇，表示想買來拜神明。有孩子故意@媽媽詢問可以買嗎？還獲得「拜一下五臟六腑」的可愛回覆。▲不少人看好金紙蛋糕的創意，認為很環保。（圖／翻攝自建興餅店FB）好多人讚賞這點子很有創意，不但方便不能燒金紙的大樓，而且「有夠環保，拜完直接吃掉，不用燒」！有客人好奇這款蛋糕可以在室內放多久時？小編還幽默回覆：「冷凍20日 常溫拜拜一下是可以的」。12星座交友王是誰？水瓶讓人又愛又恨 冠軍禮貌外貌兼具全家大小加毛孩都能來逛！SKM Park友善寵物還要搞按摩新光三越SKM Park明試營運！保證3折起 50個獨家店進駐