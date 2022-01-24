COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高端：接種3劑疫苗　可提高對變異株保護力

▲高端今天表示，COVID-19疫苗第3針追加劑的相關研究最新數據顯示，不論前2劑施打高端或是AZ疫苗，第3針高端皆可增加中和抗體濃度，進而提升對高度關注變異株（VOC）、例如Omicron的保護力。（圖／中央社）
▲高端今天表示，COVID-19疫苗第3針追加劑的相關研究最新數據顯示，不論前2劑施打高端或是AZ疫苗，第3針高端皆可增加中和抗體濃度，進而提升對高度關注變異株（VOC）、例如Omicron的保護力。（圖／中央社）

中央社

2022-01-24 19:02:27

（中央社記者韓婷婷台北24日電）高端今天表示，COVID-19疫苗第3針追加劑的相關研究最新數據顯示，不論前2劑施打高端或是AZ疫苗，第3針高端皆可增加中和抗體濃度，進而提升對高度關注變異株（VOC）、例如Omicron的保護力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高端今天發布新聞稿表示，在3劑高端疫苗的施打試驗中，受試者血清對Omicron的中和能力大幅提升；2劑AZ疫苗加第3針高端的試驗中，受試者的中和抗體濃度也上升5.7倍。考量蛋白質次單位疫苗的安全耐受性及優異免疫生成性，不同疫苗平台（如腺病毒疫苗、mRNA疫苗）將可搭配第3針次單位蛋白質疫苗的追加劑混打。

高端指出，針對Omicron變異株，完成3劑高端疫苗施打的中和抗體濃度，與武漢原型株中和數據相比，對Omicron中和抗體下降幅度與現有三劑mRNA疫苗的下降趨勢相近，多數人受試者血清仍可中和Omicron，顯示高端疫苗第3劑施打可望對Omicron提供相當程度的保護力。

部立桃園醫院1月18日在國際資料庫medRxiv發表2針AZ，混打第3針高端追加劑試驗的數據，顯示混打第3針高端疫苗分別可提升武漢原型株與Omicron變異株的中和抗體效價。只施打兩針AZ疫苗的血清樣本，對於Omicron的中和能力較差，在施打第3針高端後一個月抽血檢測，發現對抗Omicron變異株的中和抗體效價遠高於施打基準日的抗體數值，上升了5.7倍。

此外，高端疫苗亦與國際組織CEPI共同執行Mix and Match第3針混打試驗，將評估前兩劑施打AZ、莫德納或高端疫苗，再搭配上述三種疫苗作為第3針追加劑的安全性及免疫原性。這項試驗將在台大醫院、台北榮總醫院、萬芳醫院及高醫附設醫院4家臨床試驗中心執行，各醫院已陸續展開收案。這項數據將有助評估mRNA疫苗、腺病毒疫苗搭配高端疫苗的免疫效果。（編輯：張均懋、潘羿菁）1110124

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀