吳姍儒喜餅曝光！老宅前拍網美照　30年老店悄私訊結緣

金鐘女主持吳姍儒（Sandy）29日舉辦婚禮，喜餅今（24）日提前曝光，是由台中名舖「喜豐香1985」為其精心量身訂做。Sandy透露，和喜豐香的美麗緣分來自於拍網美照！當時一行人無意間經過，覺得老宅改造的本店很美，遂入門吃餅喝茶、拍起美照，沒想到被店家看到，私訊感謝Sandy，串起了這個緣分。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳姍儒在「喜豐香1985」拍攝網美照意外結緣。（圖／容易文創提供）

喜豐香特地為她量身打造「心有所屬──雙層綜合禮盒」，是兩層抽屜式的中式喜餅禮盒，外面巧思用紅線綁在一起，既復古又創新。有趣的是，Sandy的喜帖上原本沒有紅線，看完柯震東主演的破億電影《月老》後深受感動，馬上請插畫家許彤為喜帖加上紅線，事後發現與中式喜餅不謀而合，是個驚喜巧合。





Sandy表示，發喜帖的終極目標就是不要讓親友丟掉，所以精心設計，特意不放小倆口照片，特別邀請金曲歌后魏如萱《Have A Nice Day》專輯平面設計師Echo Yang及插畫家許彤共同設計，帶點日本浪漫風，清新可愛！





▲中式喜餅的蛋黃滷肉、金桔豆沙、鳳梨酥，都是吳姍儒精心挑選。（圖／容易文創提供）

Sandy感恩地說：「品牌對我很好，不僅大力贊助我，更讓我選自己喜歡的口味！」中式喜餅的口味皆由新嫁娘一手挑選，打開抽屜式禮盒，下層是傳統式的大餅，讓人發思古之幽情，上層則擺放精巧小餅，美輪美奐，她愛吃的綠豆沙和鹹蛋黃，也都悉數挑選進來，「我選有甜有鹹，而且不會太甜喔！很健康」，還盛讚咖哩豬肉口味也是一絕！





此外，蛋黃滷肉、金桔豆沙、鳳梨酥也悉數入選，連命名都很有創意，其中「此物最相思」口味就令人相當好奇，原來是紅豆麻糬肉鬆，也讓Sandy二話不說就立馬欽點！主角大餅則選擇「魯獲我的心」，讓人吃在嘴裡也莞爾一笑！



