教授稱年輕人多是靠爸族 學生顏若芳：應問一下連勝文
國民黨智庫國家政策研究基金會今（24）日舉辦修憲公聽會，獲邀出席的文化大學政治系教授楊泰順表示，國民黨支持18歲公民權是拿香跟拜，還說千禧年後的年輕人多是「靠爸族」人云亦云，要冷靜思考是否調降年齡到18歲，引發論戰。投入台北市中山大同市議員選舉的前民進黨發言人顏若芳對此就表示，楊是其政治系老師，但她完全不認同楊的言論，並請楊將「靠爸族」標籤還給連勝文等國民黨公子哥軍團。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-24 20:06:02
國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開修憲公聽會，討論關於投票年齡降低到18歲的議題。其中獲邀的學者是文化大學政治系教授楊泰順，其和國民黨喊話說千禧年後的年輕人「人云亦云」，要冷靜思考是否調降年齡到18歲。
此外，楊泰順也說千禧年世代產生很多「靠爸族」，獨立性不如戰後嬰兒潮那一代一樣獨立自主，因此建議要冷靜思考投票年齡降低至18歲的議題。
顏若芳對此說，楊泰順雖然是她文化大學政治系老師，但她完全不認同楊說的話。顏若芳質疑，楊是否跟台灣年輕世代脫節太久？許多有創意又能夠自主的年輕朋友滿街跑，而且「靠爸族」應該要問一下國民黨的連勝文與顏寬恒吧？怎麼把自己的狹隘觀念放在努力為生活奮鬥的年輕朋友呢？而且年輕朋友是國家未來的棟樑，如此唱衰自己國家的希望與未來，這樣的人如何為人師表？
顏若芳最後說，如果一個當到教授的人還用這麼狹隘的眼光看世界，還能期望學生可以跟自己學習什麼呢？