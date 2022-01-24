疫情嚴峻！高雄港再增設36號及55號碼頭篩檢站

由於疫情嚴峻，高雄港今(24)日再增設36號及55號碼頭篩檢站，以有效控制疫情，防堵疫情擴散。
記者黃守作／高雄報導
2022-01-24 22:00:00
為全力防堵高雄港區疫情擴散，交通部次長祁文中持續鎮守高雄港中島商港區緊急應變中心，指揮各項防疫工作，要求加速港區人員篩檢，繼昨(23)日黃區增設3處採檢站，今(24)日針對中島商港區(紅區)再增設2處採檢站，提供15線篩檢服務，截至24日下午5時，累計已篩檢1萬2489人。
交通部次長祁文中並由台灣港務公司董事長李賢義、交通部航港局局長葉協隆、高雄港務分公司總經理王錦榮、港務長張展榮陪同，視察新增設的高雄港第36號及第55號碼頭篩檢站。
另為因應最新疫情狀況，加速強化登船管理措施，祁文中指示台灣港務公司召回1月10日至22日，所有進出中島商港區貨卡車司機進行篩檢。
航港局並已完成設置登船檢查站，即日起實施強化登船作業規定，並通函港區業者務必督促所有港區工作人員，含所屬正式、臨時員工、上下游承包商、清消人員及訪客，依港務公司及航港局通知期限地點前來篩檢，未完成篩檢者不得進港及上工(班)，其涉違反傳染病防治法部分，將移請衛生主管機關裁罰。