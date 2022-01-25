早餐也要浮誇！弘爺漢堡奢華金鰻丼　「這家」吃金箔漢堡

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弘爺漢堡以日本「龜甲萬」技術轉移的特調烤鰻魚醬汁，熬煮正宗外銷日本規格的台灣養殖鰻魚，搭配製作壽司首選、口感飽滿Q彈的「台稉九號」白米，打造全新「金鰻丼」，同期間也推出虱目魚肚飯及雙層鯛魚飯，鹹香下飯的厚實魚片滿滿覆蓋在飯上，還隨餐附贈味增湯，不說以為自己來到日式餐廳吃飯。
蕃茄村在台中烈美店獨家販售，限量「福虎旺金箔堡」套餐，加入甜菜根汁液形成天然紅色的漢堡體，相當討喜，內層放入熱銷NO.1的明星黑胡椒里肌肉，搭配生菜、番茄、洋蔥等天然食材，並以純度99.99%可食用的日本吹雪金箔點綴，過年吃完絕對開運又招財！
麥當勞新春限期回歸推出第九年的「金迎招財系列」，在大塊厚實的牛肉排或雞肉排上，淋滿香醇濃郁的黑胡椒醬及新鮮洋蔥，再夾入大家最喜歡的酥脆薯餅，超滿足。購買期間限定「金迎招財薯來堡／福堡套餐」，就送「好運紅包袋」乙份（數量有限，送完為止）；加點「六塊麥克鷄塊」還可享有優惠價55元，加點「十塊麥克鷄塊」則是95元。
漢堡王虎年推出經典水牛城系列重磅上市，特製獨家酸辣香濃的Buffalo sauce醬汁，小辣酸香，爽口醒胃，佐搭當季清脆西洋芹、法式酸甜芥末籽醬，十足美式風味，特別打造雙層重磅肉肉，豪邁用上重達8.8盎司的雙層牛或去骨酥炸的雙層辣雞，新的一年要用「腹」能量除去你的負能量。
肯德基則在過年期間限定推出「金海派富貴起司雞」，以創意年菜的隆重程度，打造海味x金沙x起司的多重口感，討個金喜好過年。還首度推出《寶可夢傳說 阿爾宙斯》遊戲上市紀念之木木梟、火球鼠、水水獺等3款，只送不賣的寶可夢肯德基 Logo先行版特典卡牌，只要購買金海派富貴起司雞指定套餐，即可獲得一張特典卡牌；1/24～1/30購買指定套餐，即可獲得一份寶可夢超限量紅包袋（2入），（數量有限送完為止）。