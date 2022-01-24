瑞莎臨盆前再戰！教練酸挖角搶功未起訴　她不服聲請再議

取得台灣國籍的36歲女星瑞莎，近年成立「瑞星體操協會」，努力培訓年輕選手，卻因為競爭資源、選手，在網路上被其他教練、選手酸挖角搶功，她曾狀告PO文的網友加重毀謗，因被認為是可受公評之事，檢方不予起訴，目前懷有身孕，2月即將生產的瑞莎不服結果，已經向高檢署聲請再議。





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▲瑞莎致力發展體操，希望為台灣培訓優秀選手。（圖／翻攝瑞莎FB）

瑞莎曾參與訓練桃園地區優秀選手，帶她們出國比賽，張羅體操服、食宿，非常盡心盡力，不過自行成立協會後，昔日合作或接觸的教練們，從夥伴變成對手，去年遭網友在Dcard指控「撿其他教練的心血」、「創辦的隊就是挖角」，讓人始料未及，這讓她非常傷心，並指控檢察官調查期間，並未向她索取任何文件或證明，證實她帶選手去美國比賽費用都是自行支付，以及選手有拿到廣告費等事實。





▲瑞莎近年在台灣積極投入韻律體操基層教育。（圖／翻攝瑞莎FB）

對於網友的中傷，瑞莎曾難過落淚，認為本案4人所述內容都是子虛烏有，更以匿名發文方式誤導外界，個性剛毅的她，怒告4名網友涉嫌加重誹謗，台北地檢署認為對可受公評之事發表合理評論，對4人全都不起訴，瑞莎不服，年前選擇再度正面迎戰，已向高檢署聲請再議。





去年又遭爆料選手集體解約，瑞星目前暫緩組隊計畫，以免費訓練小選手為主，預計4月底開辦「明日之星 韻律體操錦標賽」。面對和昔日合作夥伴關係鬧僵，瑞莎經紀人表示：「目前與其他教練在不同場地練習，不會碰到面，互動自然變少了」。



