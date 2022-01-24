婚宴費女方全包引網友爭論 吳姍儒替老公喊冤：這很正常
女星吳姍儒即將於1月29日和交往多年的男友舉辦婚宴，但隨著進來本土疫情越來越嚴重，也讓這對新人備感壓力。今（24）日動畫電影《諸葛四郎－英雄的英雄》今（24日）舉行首映記者會，監製葉佳龍率領獻聲配音的黃子佼、吳姍儒，以及演唱主題曲的盧廣仲一同出席活動。被問到婚宴進度，吳姍儒表示接下來會專心準備相關事宜，還訂做了特製口罩將發給到場賓客，讓一旁的黃子佼羨慕不已。
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-24 22:04:42｜2022-01-24 22:38:53
吳姍儒日前透露，自己原本只是想辦一個40人的小型婚宴，而且打算結束後再公布，結果沒想到提前曝光，規模更升級成400人規模。吳姍儒在節目上說婚宴費用全數由女方買單，新聞一出來後，引發網友熱議，驚訝居然不是男方負責或是一人一半，笑說吳宗憲太有錢、男生是不是入贅等。對此吳姍儒特地幫老公澄清，表示自己很訝異這件事情會登上媒體版面，因為美國的文化來說，「婚宴新娘出錢，後面人生是新郎出錢。」身邊的朋友也都是如此，所以不覺得有什麼不妥的地方， 吳姍儒也透露老公對結婚習俗都很了解，所以該有的禮數也都有做到。
一旁的黃子佼和老婆孟耿如的婚宴數次受疫情阻擾，最後為了不造成眾人困擾，乾脆直接取消。黃子佼表示已把當時的錢分成兩部分，一部分打算幫爸爸慶祝80歲大壽，一部分用來之後慶祝自己50歲生日，孟耿如的部分則生產完後再看她的意願，「太太就看她，你們也知道孕婦的心情每天都在變。」一旁的盧廣仲被問到會不會憧憬婚姻生活，他表示自己沒有一定要結婚，但遇到對的人也不排斥，可惜目前還沒有適合的對象。
耗時3年、斥資5000萬元打造的動畫電影《諸葛四郎－英雄的英雄》搶攻賀歲檔期，電影監製葉佳龍也分享：「1962年的春節，我父親參與拍攝的諸葛四郎《雙雄大鬥雙假面》台語黑白武俠片上映。整整60年後，今年春節《諸葛四郎-英雄的英雄》上映。對我而言這是一場真實的、感動的尋根之旅，我重新認識我父親、也認識自己。我可以很驕傲的說：我是葉佳龍、我是葉宏甲的兒子。」同樣催淚的電影主題曲《英雄》由盧廣仲製作，他表示：「希望歌曲旋律能讓大朋友回想起人生中許多努力不懈的時刻；也提醒小朋友，在成為英雄的路上要勇敢且堅持，不斷克服挫折才能找到生命的意義。」
※【NOWnews 今日新聞
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