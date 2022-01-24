新年新衣暖暖愛　侯友宜陪監護童尋找鬼滅之刃衣服

農曆春節快到，新北市政府社會局今（24）日舉行「新年新衣暖暖愛」的活動，讓安置的兒少挑選新衣；新北市長侯友宜特地陪同兒少到新莊區UNIQLO旗艦店挑選新衣，而2位市長監護的寄養童－湘湘、婷婷，也挑選鬼滅之刃裡人物竈門炭治郎和彌豆子的衣服。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-24 22:31:53
侯友宜表示，感謝國際獅子會300A2區的善舉，讓安置兒少不只是穿上新年新衣，更能感受到溫暖與希望，看到孩子們興奮挑選衣物的模樣讓人很欣慰；新北市每年約有700多個因家庭變故或受虐需要接受安置的兒少，非常感謝寄養家庭時刻陪伴這些孩子，讓他們在關懷中成長，也呼籲更多善心人士加入寄養家庭的行列。
社會局長張錦麗說，這次「新年新衣暖暖愛」活動，是由新北市好日子愛心大平台，結合台灣UNIQLO、國際獅子會和環保局「耶誕環保挖寶趣活動」所得共同捐贈；其中UNIQLO提供1000件刷毛毯、1000個防菌口罩及900件新衣，獅子會300A2區第八專區贊助20萬元，挖寶趣所得贊助30萬元，一起提供給新北市家外安置兒少使用。
侯友宜在新北市家扶中心督導范淑芬、獅子會300A2區第八專區聯合社會服務主席高奇平、台灣優衣庫公司部長黃佳瑩，及多位寄養家庭媽媽的陪同下，一起進入賣場內挑選喜愛的衣服；侯友宜也扮起侯爸爸，仔細地幫2名由他監護的湘湘和婷婷挑選衣服，侯友宜問她們要選什麼？兩人不約而同都說要選鬼滅之刃裡人物的相關衣服，在工作人員的引導下，小孩則開心地試穿。