《天堂M》綠洲改版　翻新世界攻城戰、八大職業技能優化

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《天堂M》將推出「綠洲」改版，即日起至2月6日23:59完成事前預約，可領取事前預約獎勵票券，一般/經典伺服器玩家可選擇兌換事前預約獎勵箱，開啟可取得最高級變身抽卡包、最高級魔法娃娃抽卡包等獎勵；或是兌換事前預約獎勵箱，開啟可取得「+9稀有武器箱(期限制)」、「+3倫提斯耳環選擇箱(活動)」、「+3史奈普戒指選擇箱(活動)」等獎勵。重生伺服器玩家可領取「事前預約獎勵箱(重生)」，開啟可取得「高級勇士裝備組合製作票券(期限制)」、「神秘變身抽卡包(活動)」、「神秘魔法娃娃卡包(活動)」等獎勵。
「綠洲」改版將推出全新世界攻城戰機制，並導入「聯合系統」以及九宮格「連線機制」。成功佔領「奇岩城」血盟，可獲得一定比例的稅金及全新頭飾，若與其它兩個獲勝的「世界伺服器分組」血盟聯合完成九宮格連線，最高可瓜分60%攻城爭奪戰稅金，再加碼得到全新飾品，跨世界的血盟間戰略合作，將是新玩法上線後的最大亮點。
「綠洲」改版後，騎士、妖精、法師、黑暗妖精、槍手、龍鬥士、暗黑騎士、狂戰士等八大職業將進行職業技能優化，本次共新增3個傳說級技能；優化1個既有神話技能、10個既有傳說級技能、4個英雄級技能、4個一般級技能。
■八大職業優化：
※龍鬥士：新增技能「熱血沸騰」，體力能力強化。
※暗黑騎士：新增技能「黑暗騎士(復仇者)」，一般攻擊傷害強化、新增「無視傷害減少」屬性。
※騎士：優化既有技能「幻影之刃(專家)」，「攻擊射程減少」屬性新增，成功連接技能性能強化。
※妖精：優化既有技能「精靈之暈」，裝備近距離武器時也可以使用技能。
※法師：優化既有技能「狂暴術」，BUFF持續時間增加。
※黑暗妖精：優化既有技能「破壞鎧甲/破壞鎧甲(命運)」，新增「魔法屏障穿透」屬性。
※槍手：優化既有技能「準備開火」，由主動改為被動。
※狂戰士：優化既有技能「泰坦系列技能」，HP懲罰刪除。
現有副本「拋棄之地」、「夢幻之島」、「古代精靈墓穴」、「暗影神殿1樓」增加狩獵怪物的經驗值，並新增「龍之聖水(特殊副本)」、「祝福聖水(特殊副本)」、「修練之書選擇箱(特殊副本)」、「守護石箱(特殊副本)」等更多掉落獎勵。此外，現有血盟突擊活動副本，追加擊殺BOSS掉落獎勵，並新增更高強度的突擊活動副本「沙蟲的分身」。