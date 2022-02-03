誰是台灣披薩界幫主？全場答案「超意外」：連店員也認了
披薩受到不少民眾喜愛，其多樣的口味及濃厚起司，總能讓老饕們滿足口腹之慾，甚至因大份量成為許多人聚餐首選美食之一。不過，就有女網友近日分享心目中的「披薩界最有創意的霸主」，而釣出店員承認留言。
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 13:00:00
原PO於Dcard上發文，表示最近聽聞必勝客推車一公尺派對巨飽盒，讓她當下相當震驚，而她也點出必勝客每個月似乎都會推出新品，包括以往的臭豆腐口味、香菜皮蛋豬血糕口味、花生湯圓口味等，一推出總能造成話題，讓她好奇詢問「必勝客應該可以榮登pizza界，甚至餐飲界的聯名霸主了吧，誰能比他更獵奇？」
問題一出，就引來不少網友附和，大讚直呼「榴蓮口味，超偉大的發明」、「最愛打拋豬口味」、「我有吃到粽子、臭豆腐，都還滿好吃的啊哈哈哈」、「笑死，必勝客真的很有創意，逼瘋一堆義大利人」。
留言中亦釣出必勝客員工，坦言「作為在必勝客打工的我，我想說，只有你想不到的，沒有必勝客不敢做的」，還引來同業直呼「身為美食愛好者兼達美樂員工，我很慶幸我不是在必勝客打工」。
但也有老饕搖頭指出，「我本人超爆愛花生湯圓，但披薩點小的我們四個人吃連半份都吃不完，最後丟掉了」、「等必勝客能生出好吃的而不只是噱頭，再來跟我說很有創意= =」、「吃過豬血糕，覺得不好」。（編輯：陳雅雲）