台南Josh驚傳遭妻子家暴！衣服被剪爛牆寫紅字嗆：死媽寶
知名棒球YouTuber網紅「台南Josh」驚傳被家暴，去年7月才結婚的妻子Amber先是在IG透露找不到「台南Josh」人，不料「台南Josh」的表姊、律師陳宇安隨後表示，「台南Josh」不是找不到人而是被妻子Amber家暴，更曝光了Amber砸爛家中傢俱，割爛衣服在牆壁用紅字寫下「死媽寶」的照片，強調「台南Josh」已經連夜逃回老家。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 07:13:20｜2022-01-25 07:13:55
台南Josh的表姐、律師陳宇安昨（24）晚在臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」發文曝光家暴內幕，直呼「夫妻吵架很正常，我也不知道你們夫妻之間到底什麼問題，但是把家裡砸成這樣，在家裡到處寫死字，還毆打我弟這就不太正常了吧」。
陳宇安指出，「在我弟逃難般的逃出自己買的房子之後，還不斷傳訊息到家庭群組辱罵我的大舅大舅媽，甚至說要做出傷害寵物狗的行為（昨天女方父親有去把狗帶出來，應該不用擔心），還暗示要跳樓，半夜十二點半到我舅舅家踹門，大喊大叫，叫他們把我弟交出來。你從頭到尾都知道我弟在哪裡吧，上網發限動是演給誰看？」
陳宇安質疑Amber，「你胃出血是踹門踹太大力嗎？之後還陸續有兩台車經過下來按電鈴，按了就跑，不要說跟你沒關係。今天我弟在員警陪同下返家拿衣服，發現你不但把大門密碼改了還把我弟衣服都剪破」。
而從陳宇安分享的照片中，可以看見台南Josh家中的慘況，家裡一片狼籍、東西散落一地，電視螢幕也被打破，許多衣服遭剪爛，牆壁和窗簾上都被用口紅寫下「死」、「死媽寶」等語，陳宇安還PO出驗傷單，只見上面寫著「被太太徒手毆打及拿東西砸傷」，包括頸部挫傷，左上背挫傷併瘀腫、左髖部挫傷等等。
陳宇安最後表示，「因為我明天回去台南成為我弟的委任律師之後我就不能評論案情了，所以趕快趁現在說一說，啾咪。」似乎意味著家暴事件即將進入司法程序，引發網友熱議。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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