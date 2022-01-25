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旗津船廠區接觸風險高！高雄發細胞簡訊通知逾1800人採檢

▲高雄市政府發布細胞簡訊，通知約1800位曾到過旗津造船廠、修船廠區的民眾，儘速出來採檢。(圖／記者黃守作攝，2022.01.24)
▲高雄市政府發布細胞簡訊，通知約1800位曾到過旗津造船廠、修船廠區的民眾，儘速出來採檢。(圖／記者黃守作攝，2022.01.24)

編輯中心/綜合報導

2022-01-25 07:30:54

中央流行疫情指揮中心昨（24）日公布新增15例本土個案，其中高雄港相關個案有8例，高雄市政府昨晚將發送細胞簡訊，通知約1800位曾到過旗津造船廠、修船廠區的民眾，收到簡訊後儘速出來採檢。

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高雄市政府衛生局昨（24）晚表示，已匡列所有自12日起有進出、或曾到過旗津造船廠、修船廠區，或接觸相關風險的民眾或工作人員，共約1800餘人，將發細胞簡訊至個人手機，請民眾務必攜帶健保卡依照指示時間地點前往採檢；違者將依傳染病防治法處理。

▲高雄港爆發港埠群聚，今天日再增8例，目前累計50例。市長陳其邁表示，目前確診者多為匡列對象，疫情並未進入社區，他希望餐廳等公共場所實聯制能落實。（圖／高市府提供）
▲高雄港爆發港埠群聚，24日再增8例，高雄市長陳其邁說明防疫措施。（圖／高市府提供）
高雄市政府說明，收到細胞簡訊通知的民眾，將須進行3階段採檢，在PCR採檢3天後，需再採一次PCR，3天後再進行快篩。衛生局並提醒，接獲簡訊的民眾應加強注意身體健康情況。此外，衛生局也宣布今天繼續開設7個社區篩檢站，呼籲在旗津區工作、居住的民眾，以及與確診者足跡重疊者前往篩檢。

篩檢站包括，前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港辦公室旁、高雄市政府前鎮漁民服務中心自上午9時到中午12時、下午1時30分到傍晚5時；及旗津廣濟宮、旗津福壽宮、旗津醫院、高科大旗津校區自上午9時到中午12時、下午1時30分到下午4時30分、晚上6時到9時。

對於10日至19日期間曾進入中島碼頭區，及19日曾進入118、119碼頭區的民眾，衛生局表示，請盡速在上午9時到中午12時、下午1時30分到傍晚5時期間，到34號碼頭管制站、36號碼頭、55號碼頭管制站進行採檢。

衛生局說明，因應高雄市Omicron變異株疫情社區風險增加，分析近日新增高雄港個案傳染途徑均與港區及旗津區造船、修船廠區高接觸風險相關，其作業型態及空間複雜、工作人員流動交錯，因此採取擴大匡列篩檢方式，以確保社區傳染風險無虞。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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