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有關生理性暴食，先排除病因性，例如甲狀腺跟糖尿病，而是用挨餓或極端的方式減肥（吃餅乾或代餐或斷食），或是用微巨量營養素失衡的飲食法（例如高飽和脂肪、極低碳生酮飲食，容易貧血、缺鈣、蛋白質吸收不良），這些都會造成腸道菌相的失衡，導致飢餓素分泌，產生代謝下調跟身體對營養跟熱量不足時的代償進食現象。
另外也常發生在使用會腹瀉的手段以後。不管你用的是中西減肥藥，或是你吃的是某種標榜酵素或排毒的東西，只要會讓你腹瀉，都會發現在停掉這些藥物產品後，會出現很嚴重的便秘、很頻繁的暴食、或是脂肪累積快速的復胖現象，都暗示當初刺激性緩瀉劑對於腸道粘膜吸收的破壞。
2021年《Nature》期刊有發現極低熱量造成困難梭狀桿菌的增加，而造成腸道壁的通透性增加，而產生腹瀉或是營養無法吸收的狀況，但是在復食後腸道壁修復的過程反而會加倍吸收。因此切記，正常的成形糞便才代表健康的腸道狀態，為了解決便秘而讓自己腹瀉並不會變瘦，反而日後更容易復胖。再來就是嚴重睡眠剝奪的人，有好好睡覺的人，才能讓抑制食慾的激素正常分泌，沒吃飽、睡好、水喝夠的人，都會產生想要進食的生理訊號。
適當的放鬆、活化受體素 避免「情緒性暴食」
這也常發生在有過減肥經驗的人，不一定是因為沒吃飽、沒睡好，而是因為飲食選項有所限制，或是自我要求的心理壓力，以及對體重的得失心，甚至是周邊家人同事的反對或是酸言酸語，造成飲控以外的各種壓力。
越是自我要求高的人，越容易產生焦慮或憂鬱，也越容易因破戒而自我厭惡或放棄，進入惡性循環。我們很容易藉由最簡單的吃來舒壓，是因為身體需要「生存」，壓力賀爾蒙在遠古時代是人類被野獸追趕時會分泌的激素，會加速食物轉化為脂肪儲存，以便跑到沒力氣時有熱量可以使用。
王姿允強調，所以越壓抑不能吃某樣食物，常常身體越渴望能量的儲存，所以適當的「放鬆日」其實不只是為了活化瘦體素，也是一種心理的治療，因為人性本犯賤，戴了牙套就想啃豬腳、吃咖喱飯，越是限制越想破戒，所以飲食控制期間，反而會想吃一些平時不那麼想吃的東西。
暴食反而加重憂鬱、焦慮、恐慌症
當然如果本身就有憂鬱、焦慮、恐慌等疾患，就會因睡眠也不好等等加深暴食風險。何況暴食的食物通常都是高油高糖。研究發現高糖、高脂肪食物造成的發炎反應跟肥胖造成的慢性發炎反應，會藉由通過血腦屏障（blood-brain barrier）影響腦部上的受器，更惡化憂鬱情緒跟行為。
憂鬱焦慮患者 毒素破壞腸道引發「腸漏症」
另一項研究表明，憂鬱或焦慮患者的血液中，跟內毒素LPS結合的抗體比較高，這種毒素在腸道菌破壞時的「腸漏症」常見。於是進入，高糖高脂食物導致慢性發炎、脂肪囤積加速發炎，使腸道菌破壞，造成免疫缺失、發炎持續，接著影響大腦的情緒跟行為，因此藉由飲食改變降低發炎的源頭，讓腸道壁的守門員增加、讓神經賀爾蒙恢復正常運輸都有助於一同改善肥胖、憂鬱症跟失衡的腸道菌相。
很推薦大家去看「大餓」這部國片，演出所有錯誤減肥可能造成的身體跟心靈的傷害，最重要的，它點出很多在減肥中暴食的人，都有很多的壓抑跟「不被愛的自我厭惡」，很多的自我否定，很多的怨天尤人，造成了不斷暴食的惡性循環。可先找找自己暴食的可能原因，希望大家都能在減肥路上得到生理的飽足，跟心靈的不虞匱乏。
文章轉載自Facebook〈王姿允醫師。我的無齡秘笈。〉
資料來源：健康醫療網 想減肥卻無法控制食慾？ 2大關鍵原因曝光
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