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美股崩跌千點後拉回　台股早盤跌逾240點、下殺到17743點

▲美股盤中崩跌千點，台北股市今（25）日開盤後指數重摔，早盤跌逾240點，來到17743點附近。權值股台積電早盤跌10元，來到642元，跌幅1%。（圖／NOWnews資料照）
▲美股盤中崩跌千點，台北股市今（25）日開盤後指數重摔，早盤跌逾240點，來到17743點附近。權值股台積電早盤跌10元，來到642元，跌幅1%。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-01-25 09:30:08｜2022-01-25 09:39:51

美股道瓊指數昨（24）日盤中一度崩跌1000點，那斯達克指數也跌逾4%，但終場逆轉，四大指數反收漲。而台北股市今（25）日開盤後指數重摔，早盤跌逾240點，來到17743點附近。權值股台積電早盤跌10元，來到642元，跌幅1%。

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華爾街擔憂美國聯準會加速升息力道，同時關注俄羅斯跟烏克蘭戰火恐一觸即發，使道瓊指數盤中遭血洗逾1000點，但終場四大指數逆轉收漲。美股道瓊指數24日上漲99.13點，或0.29%，收34364.5點；那斯達克指數上漲86.21點，或0.63%，收13855.13點；標普500指數上漲12.19點，或0.28%，收4410.13點；費城半導體指數上漲45.2點，或1.31%，收3479.9點。

受到美股盤中重挫影響，台北股市今（25）日開低走低，開盤沒多久即跌逾240點，來到17743點附近。權值股台積電早盤跌10元，來到642元，跌幅1%。聯發科跌1%以上，來到1080元附近。其他，華碩、宏碁、日月光跌近2%，和碩、大立光、聯電、國巨、英業達跌1%上下。

航運股一片綠油油，早盤長榮、陽明、萬海、華航、長榮航跌1到2%多。今日逆勢抗跌股則有網通族群，台揚、正文、系通、萬泰科漲1到3%以上。電動車族群也相對抗跌，貿聯、健策、強茂、凡甲漲1%左右。



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