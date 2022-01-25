好貼心！她生理痛請外送員拿上樓 竟見62字小紙條暖哭
人間處處有溫暖！女孩兒每個月總是有幾天不太舒服的日子，有的人狀況較嚴重，甚至會經痛到無法站立，如果是獨自居住的女孩，就特別需要別人幫助。一名女網友日前分享自己在經期來時點外送遇到的暖心經驗，貼文一出立刻引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 09:48:28
這名女網友在《Dcard心情板》發表一篇「感謝熊貓地方媽媽」的貼文，表示日前自己經期來的第二天肚子痛到不行，即使吃了止痛藥仍沒減輕多少痛感，只好在外送平台點了一碗熱紅豆湯。外送員抵達時告知因為疫情關係無法上樓，但是原PO已經痛到不行，只好請求外送員幫忙送上樓。
沒想到該名外送員阿姨了解原PO的難處後立刻將餐點送上樓，也婉拒原PO給的感謝小費，但是讓她感到驚訝的是，一打開裝紅豆湯的塑膠袋，裡面竟然有一張紙條，上頭寫著：「辛苦了，從電話裡得知你是經痛不方便下樓，我也有個在外地打拼的女兒，女孩子一個人在外面很辛苦不舒服時沒人照顧，希望你喝完紅豆湯能舒服些」。
原PO看完後表示感動到不行，因此特別分享在網路上感謝這位外送媽媽的體貼。其他網友看了之後也留言表示：「好暖心，有遇過媽媽外送員跟我說要注意營養均衡，不要常吃雞排加珍奶」、「我也遇過好心熊貓，好謝謝他們幫我送上樓，之前腳摔斷沒辦法下樓拿餐」、「雖然是不熟悉的陌生人，但溫暖來的很是時候」、「我有遇過叔叔外送員，寒流的時候叫我早點回家，爸爸媽媽會擔心，那時候在學校備考，超感動的」、「小小的舉動會讓心情整的大好，推這位熊貓媽媽」。（編輯：陳珮瑜）