醫揭Omicron的「四個超級特質」曝做好「1件事」才是求生王道

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▼ 許秉毅醫師製作簡易圖表，讓民眾能更加了解這個變種病毒的特質。在綜合整理外國的研究報告之後，許秉毅醫師指出，Omicron之所以能夠在短時間內橫掃全球，主要是因為具有以下4個超級特質：
（1）傳播速度「超級快」
「案例倍增時間」為2至3.4天。根據英國研究報告顯示，Omicron案例倍增時間為2天，而南非研究報告則指出，Omicron案例倍增時間為3.4天。
（2）阻斷傳播「超級難」
最原始的新冠病毒株，潛伏期為5天，因此感染病者被匡列隔離時，經常都還沒有將病毒傳播出去。然而，根據目前已有的研究顯示，Omicron的基礎基礎傳播數（basic reproduction number）大於3，加上從感染到發病只需要2至3日，且發病前就具有傳染力，潛伏期也很短，往往感染者被匡列時，其實早已將疾病傳播出去。
（3）需住院率「超級低」
大多數Omicron感染者都是無症狀，只有少部分會喉嚨痛、流鼻水及發燒，也很少會有呼吸困難或因病情嚴重需要住院的情況。根據各國染病者的資料顯示，加拿大的6312位染病者中，「需住院率」為0.33％；丹麥的785位染病者中，「需住院率」為1.2％；蘇格蘭的23840位染病者中，「需住院率」僅0.06％，所以平均住院率為0.15％。
（4）疾病死亡「超級少」
加拿大研究顯示，6312位染病者無人死亡；丹麥研究顯示，785位染病者無人死亡。整體而言，「死亡率」小於 0.02%，但也因為死亡者少，導致病毒得以經由存活者不斷傳播。
▼ 許秉毅醫師認為二級警戒對台灣的影響比較小。該從「二級警戒」提升到「三級警戒」嗎？
不少民眾希望中央疫情指揮中心能火速從現階段的「二級警戒」提升到「三級警戒」，以避免疫情再度擴大，但許秉毅醫師卻認為，面對具有「4個超級特質」的Omicron變種病毒，民眾的作戰思維「必須跟應付傳統新冠病毒有所不同」，首先要考慮各方面因素，像是醫療面、經濟面及教育面。
許秉毅醫師表示，如果採取「三級警戒」，勢必會對餐飲業、旅遊業和航空業的營收產生「斷崖式」的影響，學生德智體群的教育品質也會跟著下降。雖然這麼做可以讓染病人數不會驟升太快，但民眾的就醫方便性也會相對下降，Omicron以外疾病（含癌症）的早期診斷與治療可能延誤，同時由失業衍生的精神疾病、家暴與自殺的案例會增加。另外，病人住院時，也將難以與家人及朋友見面。
在維持「二級警戒」的情況下，染病人數可能快速增加，但如果能提升疫苗覆蓋率，大家保持社交距離、戴口罩、不隨意觸摸眼口鼻，重症送醫院、無症狀或輕症者送檢疫所，可能是較佳的選擇。這樣一來需要住院的重症患者估計不至於太多，不會造成醫療系統崩盤，同時還能兼顧經濟發展。
▼ 許秉毅醫師呼籲民眾，盡快接種第三劑疫苗，才能增加自己的免疫力。盡快接種第三劑疫苗 才是生存王道
此外，許秉毅醫師也強調，依據最近的一項研究報告顯示，相比打了兩劑新冠疫苗的人，那些完成接種三劑疫苗的人體內有多出整整25倍的抗體力來對抗Omicron變種病毒，因此可以大幅增強保護力。所以，他呼籲所有人，趁Omicron還沒有大幅入侵台灣各地前，趕緊抽空去打第三劑疫苗，才是「求生的王道」！
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