韓國疫情延燒！Omicron成主流病毒株　新增逾8千例創新高

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目前韓國累計病例已達74萬9979例，死亡病例累計6588例。重症與死亡患者數並無暴增。
報導指出，Omicron變異株在上週檢測率達到50.3%，已經成為了境內主流病毒株，因傳染力比Delta變異株高出2倍以上，造成新增確診患者數連日急增。專家指出，若依照目前情況，有可能在本週內單日新增確診就會超過1萬人以上。韓國政府也預測，下月每日新增患者可能將達到3萬人以上。
韓國中央災害事故處理本部社會戰略班長孫映萊25日上午接受《CBS》廣播採訪時表示，Omicron變異株將在今後2至3周、或是2月時佔有率超過90%，無法避免確診患者增加，且下月每日新增患者可能將突破2至3萬人。
為了因應Omicron變異株，韓國中央應急處置本部防疫總括組組長樸香24日在《KBS》電視節目表示，防疫部門將會先在Omicron變異株成為主流病毒的光州是、全羅南道、京畿道平澤市和安城市啟動「Omicron應對體系」，並觀察疫情形勢之後決定是否會在全國執行。
目前韓國全國近95%成人已完成接種疫苗，當中逾一半人已接種加強劑。韓國自2021年11月1日起開展「與病毒共存」模式，放寬防疫措施。由於Omicron變異株傳播導致確診急劇增加，韓國當局於2022年1月決定改變防疫策略、調整醫療體系來應對，新措施是「與病毒共存」策略的延續，但目標是令重症病人和死亡人數減少。
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