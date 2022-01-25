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韓國疫情延燒！Omicron成主流病毒株　新增逾8千例創新高

▲韓國新冠疫情延燒，首次單日確診突破8千例。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國新冠疫情延燒，首次單日確診突破8千例。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-25 10:05:27｜2022-01-25 10:37:05

韓國新冠肺炎疫情持續嚴峻，新型變異株Omicron已取代Delta成為境內主流病毒株，由於其傳染力高，導致韓國近日以來確診病例飆升。25日通報，在過去一天之內新增了8571例，創下疫情爆發以來的新高。

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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部25日通報，截至當天0時為止，新增確診8571例，這是自2020年1月20日，韓國出現首起病例以來，首度單日確診超過8千人，也是疫情爆發以來的最高紀錄。其中本土病例8356例、境外移入為215例；現有重症患者392人，新增23例死亡病例。

目前韓國累計病例已達74萬9979例，死亡病例累計6588例。重症與死亡患者數並無暴增。

報導指出，Omicron變異株在上週檢測率達到50.3%，已經成為了境內主流病毒株，因傳染力比Delta變異株高出2倍以上，造成新增確診患者數連日急增。專家指出，若依照目前情況，有可能在本週內單日新增確診就會超過1萬人以上。韓國政府也預測，下月每日新增患者可能將達到3萬人以上。

韓國中央災害事故處理本部社會戰略班長孫映萊25日上午接受《CBS》廣播採訪時表示，Omicron變異株將在今後2至3周、或是2月時佔有率超過90%，無法避免確診患者增加，且下月每日新增患者可能將突破2至3萬人。

▲韓國開放65-74歲民眾接種，沒想到接種人數竟然暴增2倍。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前Omicron變異株已成韓國主流病毒株。（圖／美聯社／達志影像）
為了因應Omicron變異株，韓國中央應急處置本部防疫總括組組長樸香24日在《KBS》電視節目表示，防疫部門將會先在Omicron變異株成為主流病毒的光州是、全羅南道、京畿道平澤市和安城市啟動「Omicron應對體系」，並觀察疫情形勢之後決定是否會在全國執行。

目前韓國全國近95%成人已完成接種疫苗，當中逾一半人已接種加強劑。韓國自2021年11月1日起開展「與病毒共存」模式，放寬防疫措施。由於Omicron變異株傳播導致確診急劇增加，韓國當局於2022年1月決定改變防疫策略、調整醫療體系來應對，新措施是「與病毒共存」策略的延續，但目標是令重症病人和死亡人數減少。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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