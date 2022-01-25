7-11「低調美食」打折超划算！老饕一吃狂讚：微波後更香

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第二「請客樓麻油雞飯糰」，打完折32元，被大家推到不行的麻油雞飯糰，原PO第一次吃也覺得很驚艷，「微波完超香，但後來幾次吃覺得它麻油味太重，常常吃到一半有苦味，內餡通常是蠻大一塊帶一點皮的雞肉跟小杏鮑菇，雞肉吃起來跟即食雞胸有點像，杏鮑菇很多汁，喜歡麻油味的可以試試」。
第三「扶旺號總匯里肌吐司」，打完折45元，「吐司微波後很軟Q，如果家裡有熱壓吐司機或氣炸鍋可以加熱的話吐司脆脆的也不錯」；第四「青醬雞肉軟法」，打完折49元，「這個有點貴打折後還是貴貴的，我喜歡吃烤過的，看大家自己喜歡哪個口感，微波後麵包沒有很軟還是有嚼勁的」。
貼文一出，掀起熱議，「麻油雞飯糰那個超令人驚艷！！！」、「第一個真的蠻好吃的」、「1、2都是我的愛」、「大推麻油雞飯糰，早餐吃這個好爽，而且公司餐廳都會有麻油雞的味道」、「那個巧克力蛋糕心情不好的時候吃超紓壓」。
但也有網友說，「麻油雞飯糰建議不能接受雞腥味的人，或是很敏感會想吐的人千萬要注意！！因為他裡面的雞肉真的味道有點重，連麻油都蓋不住。身為一個對雞腥味敏感的人，本來滿心期待在同學推薦下去買來吃，結果整個失望，本來以為肉味能在接受範圍裡面，結果整個反胃，只好把肉都挑掉了，另外麻油味真的有點苦」，對此，原PO也回應「我本來也在想要不要把雞肉的部分打出來，但我吃了兩三次只有一次味道比較重，品質有點不一」。（編輯：郭佩蓉）