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7-11「低調美食」打折超划算！老饕一吃狂讚：微波後更香

▲原PO分享了7-11超商的4款「低調美食」，打折後更划算，一吃也超驚艷。（示意圖／取自Shutterstock）
▲原PO分享了7-11超商的4款「低調美食」，打折後更划算，一吃也超驚艷。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-25 10:17:52

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；對此，就有網友分享7-11的4款「低調美食」，直呼「打完折更划算」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「7-11 四款好物分享」為題發文，表示他好一陣子沒去7-11買打折品，終於來分享7-11美食了；第一樣「生巧克力蛋糕捲」，打完折34元，「蛋糕體口感不錯不甜，但微微乾，中間有一塊生巧克力很濃很綿密，那塊很甜。整體不錯，嘴饞想吃小甜點或突然想吃甜食的話可以選它」。

第二「請客樓麻油雞飯糰」，打完折32元，被大家推到不行的麻油雞飯糰，原PO第一次吃也覺得很驚艷，「微波完超香，但後來幾次吃覺得它麻油味太重，常常吃到一半有苦味，內餡通常是蠻大一塊帶一點皮的雞肉跟小杏鮑菇，雞肉吃起來跟即食雞胸有點像，杏鮑菇很多汁，喜歡麻油味的可以試試」。

▲原PO分享了7-11超商的4款「低調美食」，打折後更划算，一吃也超驚艷。（示意圖／翻攝7-11淡欣門市臉書）
▲原PO分享了7-11超商的4款「低調美食」，打折後更划算，一吃也超驚艷。（示意圖／翻攝7-11淡欣門市臉書）
第三「扶旺號總匯里肌吐司」，打完折45元，「吐司微波後很軟Q，如果家裡有熱壓吐司機或氣炸鍋可以加熱的話吐司脆脆的也不錯」；第四「青醬雞肉軟法」，打完折49元，「這個有點貴打折後還是貴貴的，我喜歡吃烤過的，看大家自己喜歡哪個口感，微波後麵包沒有很軟還是有嚼勁的」。

貼文一出，掀起熱議，「麻油雞飯糰那個超令人驚艷！！！」、「第一個真的蠻好吃的」、「1、2都是我的愛」、「大推麻油雞飯糰，早餐吃這個好爽，而且公司餐廳都會有麻油雞的味道」、「那個巧克力蛋糕心情不好的時候吃超紓壓」。

但也有網友說，「麻油雞飯糰建議不能接受雞腥味的人，或是很敏感會想吐的人千萬要注意！！因為他裡面的雞肉真的味道有點重，連麻油都蓋不住。身為一個對雞腥味敏感的人，本來滿心期待在同學推薦下去買來吃，結果整個失望，本來以為肉味能在接受範圍裡面，結果整個反胃，只好把肉都挑掉了，另外麻油味真的有點苦」，對此，原PO也回應「我本來也在想要不要把雞肉的部分打出來，但我吃了兩三次只有一次味道比較重，品質有點不一」。（編輯：郭佩蓉）

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