高雄港萬人採檢持續　6防疫措施圍堵疫情擴散

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祁文中指示，請港務公司盡速召回進出中島商港區貨卡車司機進行篩檢。紅區中島商港區除34號碼頭6線篩檢站外，另增設36號碼頭6線、55號碼頭3線篩檢站，合計15線篩檢服務投入篩檢。航港局與港務公司已完成4處登船檢查站，即日起實施登船強化措施，請航港局督促業者務必落實執行。
另外，請航港局通函港區業者要求所屬公司，配合要求所屬員工遵守防疫規定接受篩檢，未完成篩選者不得進入港區，如違反防疫相關規定行為人及公司均依法處理。因應國內貨運航線船舶工作者確診，要求所有國內客貨運航線業者及其所屬工作人員全面篩檢。
祁文中於召開應變會議後，隨即在港務公司董事長李賢義及航港局局長葉協隆陪同下，視察增設的36號、55號篩檢站，指示各篩檢站應設指揮官及服務人員，協助秩序維護、動線安排及設置篩檢醫護人員休息區。高雄港疫情在高雄市政府及交通部合作積極處置下，各項篩檢作業、港區防疫強化措施均已上軌道依序有效展開，期盼後續可逐步有效控制疫情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。