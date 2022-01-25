COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高雄港萬人採檢持續　6防疫措施圍堵疫情擴散

▲昨（24）日針對中島商港區再增設2處採檢站，提供15線篩檢服務，截至該日下午5時累計已篩檢12,489人。（圖／港務公司提供）
▲昨（24）日針對中島商港區再增設2處採檢站，提供15線篩檢服務，截至該日下午5時累計已篩檢12,489人。（圖／港務公司提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-25 10:26:10

為全力防堵高雄港區疫情擴散，交通部次長祁文中持續坐鎮高雄港緊急應變中心指揮各項防疫工作，要求加速港區人員篩檢，繼23日黃區增設3處採檢站，昨（24）日針對中島商港區再增設2處採檢站，提供15線篩檢服務，截至該日下午5時累計已篩檢12,489人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
另為因應最新疫情狀況，加速強化登船管理措施，已指示港務公司召回10至22日所有進出中島商港區貨卡車司機進行篩檢。航港局並已完成設置登船檢查站，即日起實施強化登船作業規定，並通函港區業者務必督促所有港區工作人員，含所屬正式、臨時員工、上下游承包商、清消人員及訪客，依港務公司及航港局通知期限地點前來篩檢，未完成篩檢者不得進港及上工(班)，其涉違反傳染病防治法部分，將移請衛生主管機關裁罰。

祁文中指示，請港務公司盡速召回進出中島商港區貨卡車司機進行篩檢。紅區中島商港區除34號碼頭6線篩檢站外，另增設36號碼頭6線、55號碼頭3線篩檢站，合計15線篩檢服務投入篩檢。航港局與港務公司已完成4處登船檢查站，即日起實施登船強化措施，請航港局督促業者務必落實執行。

另外，請航港局通函港區業者要求所屬公司，配合要求所屬員工遵守防疫規定接受篩檢，未完成篩選者不得進入港區，如違反防疫相關規定行為人及公司均依法處理。因應國內貨運航線船舶工作者確診，要求所有國內客貨運航線業者及其所屬工作人員全面篩檢。

祁文中於召開應變會議後，隨即在港務公司董事長李賢義及航港局局長葉協隆陪同下，視察增設的36號、55號篩檢站，指示各篩檢站應設指揮官及服務人員，協助秩序維護、動線安排及設置篩檢醫護人員休息區。高雄港疫情在高雄市政府及交通部合作積極處置下，各項篩檢作業、港區防疫強化措施均已上軌道依序有效展開，期盼後續可逐步有效控制疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀