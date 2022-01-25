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本土群聚持續擴散！專家：快篩選擇掌握「2時機」「3原則」安心過好年

本土群聚持續擴散！專家：快篩選擇掌握「2時機」「3原則」安心過好年
本土群聚持續擴散！專家：快篩選擇掌握「2時機」「3原則」安心過好年

健康醫療網

2022-01-25 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】桃園機場群聚感染持續擴大，不僅Omicron變種株藉由居服員個案擴散至銀行，也隨著該行尾牙活動，疫情擴散至餐廳與校園，我國疫情明顯升溫。「疫情擴散快速的原因，除了是因為Omicron具高傳播力、患者多屬無症狀或輕症以外，也可能因為『國人自主快篩意識低』所導致」。台灣藥品行銷管理協會發言人暨開業藥師沈采穎強調：「目前台灣感染源已多條，未來在很難找出感染源頭時，只能靠著普遍的自我快篩，找出無症狀感染者或者初期有症狀患者，減少病毒擴散的可能。與停課、停班或禁止營業等隔離方式相比，若要降低疫情對於生活作息的影響並有效防止染疫者出門進一步散布病毒，『自我快篩』扮演極為關鍵的角色。也鼓勵民眾，快篩試劑不僅方便取得，在家附近藥局、超商都可以購買；其篩檢費用也遠比PCR來得低，多一個動作保護自我及全家安全，一點也不困難。」

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本土疫情升溫　專家統整快篩懶人包，想高分通過防疫期中考 這2大時機要快篩

新一代傳染力魔王Omicron已經入侵台灣，在疫情威脅下，民眾該如何與疫情共存，成為未來的防疫關鍵。沈采穎藥師也統整懶人包，提醒快篩的「2大時機」，幫助民眾安心享受佳節團聚。

時機1：小心隱形染疫足跡，高危險族群有無症狀都該定期快篩

農曆年即將到來，返台國人暴增，考量到每人居家檢疫嚴謹程度不一，未必能嚴守不外出、不與同住家人接觸規範，新冠病毒可能由家庭被帶入社區，又碰到無症狀傳染多的Omicron開始流行。因此，沈采穎藥師提醒，無論是否與入境者接觸，曾出入人潮聚集處或高風險場所的民眾，都有感染新冠的風險，不要輕忽身體的不適，就算只有一點點不舒服也要馬上快篩，例如近期染疫足跡遍及全國，建議經過相關區域的民眾，每2至3天就要做1次快篩；而本身就在這些高風險場所工作的民眾，更要養成定期篩檢習慣，及時確認是否染疫，才能保障自身與家人健康。

時機2：別讓聚會變恐怖傳播鏈！歸國者出門前、接觸者接觸後應快篩

年節期間歸國者將從居家隔離的管制出關，長期不在台灣的歸國者，勢必會想要與許久未見的親朋好友聚會。沈采穎藥師說，要這些民眾不聚會是不可能的，但為了將疫情擴散的可能性降至最低，建議歸國者出門赴會前先進行快篩，掌握即時健康狀況；與歸國者接觸者，則建議在往後的第3天與第6天各做一次快篩，確認是否發生感染，避免形成隱形傳播鏈而不自知。

▲快篩試劑懶人包：把握三大原則 選擇能準確選出感染的快篩！

疫情威脅逐漸升溫，近期快篩試劑買氣也越來越高，但許多民眾都存有同樣的問題，那就是快篩試劑要如何挑？「民眾常覺得，快篩試劑檢測結果都差不多，直接買最便宜的就好，但這可是錯誤觀念！」沈采穎藥師也整理了快篩懶人包，強調『挑選3大原則』，鼓勵民眾購買前多比較，掌握『敏感度越高越好』、『有第三單位掛保證的國際品牌』、『醫學實證全年齡可用』3項原則。

一、 有高敏感度的快篩可以精準找出感染者：臨床試驗評估快篩試劑其中一個重要指標為敏感度，敏感度越高，代表找出感染者能力越好。臨床試驗是招募一群有感染及一群未感染者，進行採集檢體及篩檢，統計出有感染者而被檢驗出陽性的百分比，即為敏感度，因此，敏感度數字越高則表示快篩揪出感染者的檢測能力越好。部分國際試劑廠牌，例如:亞培及羅氏，更進一步將感染者族群依照PCR黃金標準方法 CT值檢測結果進階統計，例如以PCR檢測結果Ct值30作為判定臨界值，臨床統計CT值低於30之敏感度，實為一大關鍵性數據。

二、 有第三單位掛保證的國際品牌：現已有進口快篩試劑通過受國際公信力認可的第三單位嚴格審查。以亞培快篩而言，除在國際上有大量的使用經驗外，國內醫學中心也大量採用，產品經過臨床真實使用經驗檢視，代表其高敏感度數據值得信賴。

三、 醫學實證全年齡族群可用：大多數新冠快篩試劑所執行臨床效能評估為成人族群，但兒童感染新冠肺炎後，部分個案病毒量比大人更低，也就代表更容易逃過快篩的法眼，因此，選擇對兒童有準確度研究的品牌，篩檢結果更有保障。

▲沈采穎藥師說，選擇快篩試劑應掌握3大懶人包原則，多問藥師、多家比較

別再誤會快篩了：跟打疫苗、戴口罩一樣重要！放入鼻腔輕轉幾圈即可、一點也不痛！

現今的快篩試劑僅需要在放入鼻腔內2cm處，輕輕的各繞5圈即可完成採檢，民眾無需要擔心會很危險或一定伴隨疼痛，且取得超方便，在藥局、711等超商就能購買。沈采穎藥師叮嚀，除了戴口罩、勤消毒、打疫苗，快篩是國人下一步要養成的防疫好習慣，鼓勵民眾掌握懶人包的3原則，也於家中常備快篩試劑，並在「聚會前後」與「身體有一點有不適時」，這2大時機主動快篩，確保自身健康狀況，若是染疫也才能及時就醫，並避免擴大傳播鏈。



資料來源：健康醫療網 本土群聚持續擴散！專家：快篩選擇掌握「2時機」「3原則」安心過好年

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