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新一代傳染力魔王Omicron已經入侵台灣，在疫情威脅下，民眾該如何與疫情共存，成為未來的防疫關鍵。沈采穎藥師也統整懶人包，提醒快篩的「2大時機」，幫助民眾安心享受佳節團聚。
時機1：小心隱形染疫足跡，高危險族群有無症狀都該定期快篩
農曆年即將到來，返台國人暴增，考量到每人居家檢疫嚴謹程度不一，未必能嚴守不外出、不與同住家人接觸規範，新冠病毒可能由家庭被帶入社區，又碰到無症狀傳染多的Omicron開始流行。因此，沈采穎藥師提醒，無論是否與入境者接觸，曾出入人潮聚集處或高風險場所的民眾，都有感染新冠的風險，不要輕忽身體的不適，就算只有一點點不舒服也要馬上快篩，例如近期染疫足跡遍及全國，建議經過相關區域的民眾，每2至3天就要做1次快篩；而本身就在這些高風險場所工作的民眾，更要養成定期篩檢習慣，及時確認是否染疫，才能保障自身與家人健康。
時機2：別讓聚會變恐怖傳播鏈！歸國者出門前、接觸者接觸後應快篩
年節期間歸國者將從居家隔離的管制出關，長期不在台灣的歸國者，勢必會想要與許久未見的親朋好友聚會。沈采穎藥師說，要這些民眾不聚會是不可能的，但為了將疫情擴散的可能性降至最低，建議歸國者出門赴會前先進行快篩，掌握即時健康狀況；與歸國者接觸者，則建議在往後的第3天與第6天各做一次快篩，確認是否發生感染，避免形成隱形傳播鏈而不自知。
▲快篩試劑懶人包：把握三大原則 選擇能準確選出感染的快篩！
疫情威脅逐漸升溫，近期快篩試劑買氣也越來越高，但許多民眾都存有同樣的問題，那就是快篩試劑要如何挑？「民眾常覺得，快篩試劑檢測結果都差不多，直接買最便宜的就好，但這可是錯誤觀念！」沈采穎藥師也整理了快篩懶人包，強調『挑選3大原則』，鼓勵民眾購買前多比較，掌握『敏感度越高越好』、『有第三單位掛保證的國際品牌』、『醫學實證全年齡可用』3項原則。
一、 有高敏感度的快篩可以精準找出感染者：臨床試驗評估快篩試劑其中一個重要指標為敏感度，敏感度越高，代表找出感染者能力越好。臨床試驗是招募一群有感染及一群未感染者，進行採集檢體及篩檢，統計出有感染者而被檢驗出陽性的百分比，即為敏感度，因此，敏感度數字越高則表示快篩揪出感染者的檢測能力越好。部分國際試劑廠牌，例如:亞培及羅氏，更進一步將感染者族群依照PCR黃金標準方法 CT值檢測結果進階統計，例如以PCR檢測結果Ct值30作為判定臨界值，臨床統計CT值低於30之敏感度，實為一大關鍵性數據。
二、 有第三單位掛保證的國際品牌：現已有進口快篩試劑通過受國際公信力認可的第三單位嚴格審查。以亞培快篩而言，除在國際上有大量的使用經驗外，國內醫學中心也大量採用，產品經過臨床真實使用經驗檢視，代表其高敏感度數據值得信賴。
三、 醫學實證全年齡族群可用：大多數新冠快篩試劑所執行臨床效能評估為成人族群，但兒童感染新冠肺炎後，部分個案病毒量比大人更低，也就代表更容易逃過快篩的法眼，因此，選擇對兒童有準確度研究的品牌，篩檢結果更有保障。
▲沈采穎藥師說，選擇快篩試劑應掌握3大懶人包原則，多問藥師、多家比較
別再誤會快篩了：跟打疫苗、戴口罩一樣重要！放入鼻腔輕轉幾圈即可、一點也不痛！
現今的快篩試劑僅需要在放入鼻腔內2cm處，輕輕的各繞5圈即可完成採檢，民眾無需要擔心會很危險或一定伴隨疼痛，且取得超方便，在藥局、711等超商就能購買。沈采穎藥師叮嚀，除了戴口罩、勤消毒、打疫苗，快篩是國人下一步要養成的防疫好習慣，鼓勵民眾掌握懶人包的3原則，也於家中常備快篩試劑，並在「聚會前後」與「身體有一點有不適時」，這2大時機主動快篩，確保自身健康狀況，若是染疫也才能及時就醫，並避免擴大傳播鏈。
資料來源：健康醫療網 本土群聚持續擴散！專家：快篩選擇掌握「2時機」「3原則」安心過好年
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